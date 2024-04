Els 37.000 autònoms de Lleida han de declarar l'IRPF aquesta campanya

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2023 arranca demà dimecres amb la presentació de les declaracions per internet i s’estendrà fins a l’1 de juliol. La declaració es podrà presentar per telèfon a partir del 7 de maig, i de manera presencial en oficines des del 3 de juny. El termini acaba en tots els casos l’1 de juliol, tret que es vulgui domiciliar el pagament a ingressar, en aquest cas s’ha de lliurar abans del 26 de juny. Entre les novetats destaca que tots els autònoms estan obligats a presentar la declaració, independentment dels ingressos que hagin tingut. En el cas de Lleida en aquests moments hi ha 4.348 autònoms del camp, als quals se sumen 32.587 de la resta de sectors d’activitat, segons les últimes dades de la Seguretat Social. La majoria ja presentava la declaració, però ara passa a ser obligació per a tothom en el marc de la reforma del sector i la cotització en funció dels seus ingressos.

Els autònoms es beneficiaran d’una reducció d’un 5% addicional en els rendiments nets en la tributació per mòduls, i en l’estimació directa simplificada tindran una deducció addicional de dos punts, fins al 7 per cent, en despeses de difícil justificació. Les persones titulars de l’ingrés mínim vital i les integrants de la unitat de convivència, unes 16.000 a Lleida, estan obligades a presentar declaració de l’IRPF.Fins a l’any 2022 només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement la mare no treballava sinó que cobrava l’atur, o també si posteriorment va cotitzar 30 dies o més, podrà beneficiar-se d’aquesta deducció i sol·licitar l’abonament anticipat de 100 euros al mes. Aquesta ampliació entre els anys 2020 i 2023 de les mares beneficiades arriba també als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil. L’INE tenia comptabilitzats a Lleida un total de 13.361 nens entre els zero i els tres anys amb data 1 de gener d’enguany. Els compradors d’un vehicle electrificat poden beneficiar-se de la deducció del 15 per cent en l’IRPF.En aquesta Campanya del 2023 estaran obligats a presentar la declaració els contribuents amb rendes del treball superiors a 22.000 euros d’un pagador o a 15.000 euros de més d’un pagador, entre altres supòsits.

