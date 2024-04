Aquests són els supermercats amb l’entrega a domicili més econòmica

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dia és el supermercat amb l’oferta més econòmica en l’entrega a domicili de la compra, seguida per Eroski i Carrefour, segons les dades de l’estudi realitzat per la plataforma d’enviaments col·laboratius Shopopop. En concret, Dia compta amb un preu de 4,99 euros per entrega, seguida per Eroski, que disposa d’una tarifa variable que va dels quatre als set euros, i Carrefour, amb un cost de set euros per comanda. A partir dels set euros estan Alcampo, també amb un cost que varia en funció de la comanda, i Mercadona (7,21 euros).

Per la seua part, la firma de Juan Roig és la que té més presència a nivell nacional, ja que disposa d’entrega a domicili a les 56 ciutats amb més població analitzades, la segueix Carrefour amb 55 ciutats disponibles; Dia, amb 48, i Alcampo, amb 45, mentre que Eroski ocupa l’última plaça amb la menor presència de venda 'online', amb 17 ciutats.

Els supermercats que encapçalen la llista dels més ràpids a l’hora d’entregar les comandes són Eroski i Dia, amb capacitat d’entrega en la mateixa data de la comanda i una mitjana de temps d’espera global d’un dia. Alcampo també ofereix entrega el mateix dia, però la seua mitjana general és de dos dies des de la realització de la comanda, mentre que sense possibilitat d’entrega el dia i amb una mitjana de dos i tres dies respectivament, estarien Carrefour i Mercadona.

La venda 'online' dels supermercats suposa entre un 2,5% i un 5% del total del volum de negoci, mentre que l’objectiu d’aquests establiments és superar el 6% el 2024, segons la plataforma.

L’informe mostra que les grans ciutats són les que compten amb menors temps d’espera i més possibilitats de seleccionar diferents franges horàries d’entrega, mentre que les més petites compten amb un menor nombre d’opcions. "La compra 'online' és una realitat que ha arribat no només per quedar-se, sinó per experimentar un creixement exponencial. Els supermercats han d’estar preparats i nosaltres busquem oferir-los una solució eficient i sostenible que posi al client en el centre, alhora que acord als seus objectius de negoci", ha indicat Clara Lloveres, country mànager de Shopopop a Espanya.