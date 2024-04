Hisenda preveu ingressar 18.908 milions a la campanya de la renda d'enguany, un 12% més

detail.info.publicated acn

L'Agència Tributària ha obert aquest dimecres el termini per presentar per internet la declaració de la renda del 2023. Enguany, Hisenda preveu ingressar 18.908 milions d'euros, el que suposa un increment del 12,2% en comparació a l'any passat. Tot i això, un 63% de les operacions sortiran a tornar, de manera que es reemborsaran uns 11.650 milions als contribuents (un 1,8% menys que l'any passat). Tal com han explicat els responsables de la campanya, entre les novetats hi ha l'increment del llindar per sota del qual no cal fer declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals. També s'apliquen noves deduccions del 15% per la compra de vehicles elèctrics o per la instal·lació de punts de recàrrega.

La directora general de l'Agència Tributària, Soledad Fernández, ha deslligat l'increment de la recaptació a l'efecte de la inflació. En la roda de premsa de la campanya, ha apuntat altres motius com el creixement d'altres ingressos com els rendiments per activitats econòmiques, per lloguers o els guanys per les inversions immobiliàries i a borsa.

Segons ha dit, aquests ingressos per rendes han crescut un 15%, mentre que la inflació ha rondat enguany el 3%. A ulls de l'Agència Tributària, això demostra que l'efecte de la pujada de preus dels darrers temps és "limitat" i "molt petit" pel que fa als ingressos de la campanya de l'IRPF.

La proposta del Govern, un "experiment"

Fernández també s'ha referit a la proposta del govern de la Generalitat per recaptar i gestionar íntegrament els ingressos tributaris de Catalunya amb un nou sistema de finançament. En aquest sentit, ha remarcat que l'Agència Tributària Estatal s'ha esforçat sempre per funcionar "al servei de tothom" amb una "eficiència i eficàcia" reconeguda i imitada internacionalment.

"Els experiments millor fer-los amb prudència, sensatesa i reflexió per no perjudicar coses que funcionen d'una manera correcta", ha asseverat en preguntes de la premsa. Tanmateix, ha ressaltat que l'Estat recapta "per a tothom" i en col·laboració amb les comunitats autònomes i els ens locals amb coordinació "exemplar". "No opinarem sobre les opinions d'altres", ha reblat referint-se a les crítiques dels inspectors d'Hisenda a la proposta d'Aragonès.

Ajuda personalitzada

Entre les novetats de la campanya d'enguany, Hisenda posarà en marxa, a partir del mes de maig, un pla d'assistència per a persones de més de seixanta-cinc anys de petits municipis. Amb aquesta iniciativa es vol atendre personalment, a través dels ajuntaments, als ciutadans de major edat per ajudar-los a fer la declaració sense que s'hagin de desplaçar fins a les capitals on hi ha delegacions de l'agència.

Calendari

El termini per presentar la renda acaba a principis de juliol, tant per declaracions a ingressar com per retornar. Pel que fa a l'atenció telefònica, començarà el 7 de maig, amb opció de sol·licitar cita a partir del 29 d'abril. En el cas de l'atenció presencial a oficines començarà el 3 de juny, amb possibilitat de demanar hora a partir del 29 de maig. L'anticipació de molts serveis han permès que, el dia d'avui, 1,6 milions de contribuents hagin pogut accedir ja a les seves dades fiscals.