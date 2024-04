Pla d’assistència en la Renda per a majors de 65 anys en petits municipis

detail.info.publicated Europa Press Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària ha anunciat que posarà en marxa a partir de maig un pla especial d’assistència per a majors de 65 anys en petits municipis de cara a la presentació de la Declaració de la Renda 2023, que arranca avui. El pla començarà el 7 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 29 d’abril, i assolirà més residents en més de 500 municipis.

Per a la selecció d’aquests municipis (el llistat de localitats serà accessible a la Seu electrònica de l’Agència) s’ha pres com a referència que, en general, es tracti de poblacions de menys de 3.000 habitants que no disposin d’un centre de l’Agència Tributària, comunitat autònoma o ajuntament que doni servei d’assistència en campanya. Els majors de 65 anys que reservin cita seran atesos per personal de l’Agència Tributària mitjançant videoassistència, de manera que rebran la mateixa atenció personalitzada que qualsevol altre contribuent, però a les instal·lacions posades a disposició pel seu ajuntament i, per tant, sense la necessitat de realitzar desplaçaments fins el punt d’atenció habitual més proper.

L’Agència Tributària preveu ingressar 18.908 milions d’euros aquesta Campanya de Renda 2023, un 12,2% més respecte a l’exercici anterior, mentre que l’import a tornar els contribuents serà un 1,8% inferior, amb 11.650 milions.