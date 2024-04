La pujada de l'IVA del gas fins al 21% pot encarir la factura al voltant de 4 euros, segons Facua

detail.info.publicated acn

La pujada de l'IVA del gas fins al 21% pot encarir la factura al voltant de 4 euros, segons els càlculs de l'organització de consumidors Facua. L'entitat ha fet l'estudi a partir del consum d'un usuari mitjà que té calefacció de gas a casa seva i insisteix a demanar un impost reduït per a les llars. Ara bé, el fet que durant el pròxim trimestre la tarifa de gas regulada s'abaixi un 3,05% de mitjana (per la cotització del barril de petroli Brent) pot provocar que en alguns casos la pujada de l'IVA no tingui efectes en la factura. En concret, Facua precisa que amb els canvis tarifaris un usuari mitjà amb la tarifa regulada pot arribar a sortir beneficiat i passarà de pagar 44,82 de mitjana a 43,59 a partir d'aquest mes.

L'IVA del gas va deixar de ser reduït aquest dilluns i va tornar al 21%, tal com estava abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna.