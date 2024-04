Gonzalo Gortázar, elegit CEO de l'any per 'Forbes'

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha rebut el Premi Forbes Best CEO 2023, un guardó que reconeix la trajectòria i la tasca dels primers executius d’empreses espanyoles que més han destacat l’últim any pel bon desenvolupament de la seua activitat i la seua contribució a la societat. Gortázar va assenyalar que el guardó “representa un reconeixement a l’esforç de tot l’equip de persones que formen part de CaixaBank, per la qual cosa recullo el guardó amb satisfacció i agraïment en nom de tots ells”.

D’altra banda, CaixaBank va abonar ahir el dividend de 0,39 euros per títol, la qual cosa eleva l’import total que repartirà als seus accionistes a 2.890 milions d’euros.En un altre ordre de coses, el fundador d’Inditex, Amancio Ortega, apareix un any més com la fortuna espanyola més gran, al lloc 13 del rànquing mundial de Forbes, amb un patrimoni de 103.000 milions de dòlars. La cantant nord-americana Taylor Swift ha aconseguit situar-se per primera vegada entre els més rics del món que, amb tot just 34 anys d’edat, amassa una fortuna estimada d’almenys 1.000 milions de dòlars i torna a assenyalar el francès Bernard Arnault com el més acabalat, amb 233.000 M$.