Tecnologia i sostenibilitat, reptes de l'agroalimentació

El Parc Agrobiotech va acollir ahir una jornada centrada en les tendències agroalimentàries, organitzada juntament amb INTEC (Fundació Europea per a la Innovació i l’Aplicació de la Tecnologia), en la qual es va analitzar la importància de la tecnologia i de la sostenibilitat en el sector.

El vicepresident d’INTEC, Juan Francisco Delgado, va posar èmfasi en el moment crític del sector en relació amb la seua evolució constant cap a una nova era relacionada amb el canvi climàtic i la intel·ligència artificial, els reptes socials, ambientals i les noves demandes dels consumidors.Des del punt de vista de les cooperatives, el vicepresident d’Olivera SCCL, Pau Moragas, va dir que el professional del camp té assumida la tasca de dominar la sostenibilitat en el seu negoci des del punt de vista econòmic i ambiental, ja que crear productes de gran valor afegit “és al seu ADN” i ara queda el repte de dominar la sostenibilitat social, o el que és el mateix, el contacte amb els consumidors i les necessitats i requisits que aquests plantegen a l’hora de seleccionar el que mengen.

Les empreses familiars han d’invertir per ser sostenibles

■ Les empreses familiars espanyoles hauran d’invertir 140.000 milions d’euros fins al 2030 per completar la seua transformació sostenible, segons un informe de la consultora Valora. En concret, l’informe qualifica com a “tasques pendents” la inclusió dels criteris ESG en la gestió financera, la integració en l’estratègia de negoci i l’ajustament del finançament de les empreses als seus objectius de descarbonització i sostenibilitat.Així, un 90 per cent de les empreses familiars espanyoles admeten que hauran d’augmentar les seues inversions en ESG durant la dècada actual.