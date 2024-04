Consulta si ets un dels 7.800 lleidatans que pagaran més impostos en l'anomenada quota de solidaritat

Els salaris alts, aquells que superen els 56.600 euros anuals, hauran d’afrontar l’any que ve l’anomenada quota de solidaritat per garantir el finançament de les pensions. Aquesta reforma afectarà més de 7.800 lleidatans, segons les últimes dades oficials de salaris de l’Agència Tributària.

Amb dades del 2022, hi ha 2.327 persones amb ingressos salarials mitjans de 59.236 euros, uns altres 1.564 contribuents a la província declaren una mitjana de 66.327 euros, als quals se sumen un altre grup de 3.069 amb salaris mitjans de 83.064.

Uns altres 571 guanyen de mitjana 118.767. Finalment, hi ha un selecte grup de 305 lleidatans que compta amb els sous anuals mitjans més alts de la província, de 201.170 euros. El Govern ha aprovat el reglament per aplicar aquesta quota de solidaritat, que s’aplicarà a la part de salari que actualment no cotitza a la Seguretat Social perquè supera la base màxima. Però aquest increment no suposarà que les persones amb aquests salaris alts millorin la seua pensió futura.

La mesura es desplegarà gradualment i la cotització serà al voltant d’un 1 per cent l’any 2025 i anirà augmentant a un ritme de 0,25 punts per any fins a arribar en general a prop del 6% el 2045. Aquell any, aquesta taxa es repartirà en un 5% a càrrec de l’empresa i un 1% a càrrec del treballador.

Segons la reforma de les pensions aprovada fa un any, aquesta quota s’aplicarà per trams salarials. Al final d’aquell període, el tipus de cotització serà del 5,5% per als que tinguin un salari comprès entre la base màxima i un 10% més; del 6% per als salaris que superin la base màxima entre un 10% i un 50%; i del 7% quan sobrepassi la base màxima en un 50%.Aquesta quota de solidaritat no s’aplicarà als treballadors autònoms.