Aritmos consolida una trajectòria de quaranta anys posant Lleida en el mapa de les 'tech'

La tecnològica Aritmos va celebrar ahir a la Llotja de Lleida davant de més d’un centenar de clients, socis i amics el 40 aniversari de trajectòria empresarial, reafirmant tant el seu compromís amb la innovació tecnològica com per destacar la seua implicació i gratitud amb tot el teixit empresarial i la societat lleidatana.

“Per a nosaltres és molt important i gratificant arribar a aquests 40 anys d’activitat, però sabent que sense la confiança de moltes empreses del nostre país no hauria estat possible aquesta trajectòria i per això volem fer un acte on es posi en relleu aquest reconeixement”, va afirmar Andreu Salvadó, CEO d’Aritmos, que va assegurar que se senten amb força de celebrar 40 anys més de trajectòria. Durant aquestes quatre dècades, l’empresa ha treballat en solucions de gestió per a múltiples clients del sector agroalimentari i ha situat Lleida en el mapa internacional de les empreses tecnològiquesLa companyia, a banda de comptar amb més de 20 programes propis que ofereixen solucions per a totes les activitats agroalimentàries, disposa també d’altres solucions de gestió avançades i fetes a mida pel conjunt de la indústria multisectorial.Com ja va publicar SEGRE, l’empresa té en els mercats exteriors una part molt important de la seua activitat, ja que representa entre un 15 i un 20 per cent de la seua facturació. Té un mapa de negoci en el qual destaquen països tan diversos com Portugal, Regne Unit, Emirats Àrabs Units, Estats Units, Kènia, Romania, Sèrbia, Oman, Itàlia o Marroc. Manté una tendència de creixement en el seu volum de negoci, que aquest any preveu incrementar en entre un 9 i un 12 per cent.En l’actualitat compta amb una plantilla formada per una trentena de persones de perfils diversos, d’enginyeries a programació, passant per economistes o ADE (Administració i Direcció d’Empreses).