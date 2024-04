CaixaBank constata un increment inversor de les empreses de Lleida

La inversió de les empreses de Lleida torna a créixer el primer trimestre d’aquest any respecte a les mateixes dates de l’any passat, impulsada en part per una evolució a la baixa dels tipus d’interès. Així ho va explicar ahir a SEGRE el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, que va impartir a la Cambra de Comerç la conferència titulada Entorn econòmic, mercats i sector bancari. Va detallar que la demanda de crèdit és similar a la de l’exercici passat en el sector agroalimentari, que representa una part important del total a la demarcació, però superior en altres activitats.

Una altra de les dades destacades de l’economia de Lleida és la bona marxa del sector turístic, que ha crescut en línia amb el conjunt d’aquest tipus d’activitats a Catalunya, xifrat en al voltant d’un 30% respecte a l’any 2019. Les perspectives apunten, a més, que aquest serà un bon any per al turisme, inclòs el Pirineu, va explicar Gonzàlez. Va apuntar com a dada positiva el fet que s’està desestacionalitzant l’arribada de turistes i va posar com a exemple que el Parador de Lleida estava ple dilluns.En un altre ordre de coses, va dir que els fons Next Generation s’estan enlairant i que arriben més concessions a les empreses. Amb tot, el principal tractor de l’economia espanyola aquest any, que CaixaBank preveu que creixi un 1,9%, serà el consum privat.González va tancar la conferència destacant la vinculació i el compromís del banc amb la demarcació de Lleida, on va destacar que “som l’única entitat bancària en 56 municipis fomentant així la inclusió financera”. També va remarcar que “des de la nostra divisió AgroBank impulsem el sector agroalimentari de Lleida amb més de 1.100 milions en finançament el 2023, un 15,6% més, i és que l’entitat compta amb 70 oficines especialitzades i més de 150 gestors AgroBank a les comarques lleidatanes”. Caixabank té 107 oficines a la demarcació amb 340 empleats, 185 caixers automàtics i més de 250.000 clients.