Lleida impulsa l’emprenedoria

Crear un espai de trobada entre emprenedors per connectar i elevar els seus projectes i atansar-los a potencials inversors. Aquest és l’objectiu del LinkUp Fest, que avui tanca la seua primera edició a La Llotja amb un èxit de participació. El congrés acull un cicle de taules rodones en les que una quarantena d’empresaris i directius comparteixen les seues experiències sobre la creació d’empreses, noves idees de negoci i inversió davant dels més de 250 emprenedors que assisteixen a l’esdeveniment, majoritàriament procedents de la província de Lleida i Osca.

Jordi Bernat, impulsor del LinkUp Fest, ha destacat en declaracions a SEGRE que el congrés permet als assistents “connectar amb altres emprenedors, promocionar els seus negocis i crear potencials associacions amb altres projectes”, alhora que serveix per visibilitzar i promocionar el talent lleidatà davant de possibles inversors futurs. El congrés també acull rondes de pitching, en les quals els emprenedors tenen tres minuts per explicar i donar a conèixer els seus projectes i models de negoci davant del públic.

Rafa Ramírez, CEO de l’empresa Neosalus i un dels ponents, assegura que esdeveniments com el LinkUp Fest són “vitals” perquè les start-ups puguin visibilitzar-se i perquè els emprenedors puguin interactuar entre ells, assessorar-se i compartir els seus projectes per buscar aspectes a millorar. “Tinc enveja dels joves que avui estan aquí, m’hauria agradat que hi hagués congressos així fa vint anys”, va ironitzar. Rubén Escolà, un dels assistents lleidatans al congrés, té una empresa dedicada a regularitzar el registre i cadastre de propietats. Explica que va decidir assistir a l’esdeveniment per conèixer les idees d’altres companys, ja que vol expandir el seu negoci a nivell estatal.

Els organitzadors del LinkUp Fest han mostrat la seua satisfacció amb la primera edició del congrés, que celebrarà una nova entrega els dies 2 i 3 d’abril de 2025.