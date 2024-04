Mercedes-Benz crida a revisió 341.000 vehicles a tot el món a causa d’un risc d’incendi

Un model de Mercedes-Benz.Mercedes-Benz / via Europa Press

El fabricant d’automòbils alemany Mercedes-Benz ha cridat a revisió al voltant de 341.000 vehicles a tot el món a causa d’un potencial risc d’incendi, segons una alerta difosa aquest dijous per l’Oficina Federal de Vehicles Motoritzats alemanya (KBA). L’alerta publicada a la base de dades de la KBA i recollida per DPA indica que els models afectats són els GLE i GLS fabricats entre 2017 i 2023.

Segons aquesta, una connexió roscada del terminal d’un cable de la presa de terra de 48 volts podria haver-se deixat anar durant el procés de muntatge i provocar un risc d’incendi. Per aquesta raó, s’avisa que l’esmentada connexió ha de ser revisada i reparada en cas necessari. A Alemanya la crida a revisió afecta més d’11.000 vehicles, encara que Mercedes-Benz encara no ha confirmat ni desmentit les dades difoses per la KBA.