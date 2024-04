Aposta per emprenedors a Lleida per evitar la fuga de talent

Crear un espai de trobada entre emprenedors per connectar i elevar els seus projectes, atansar-los a potencials inversors i evitar la fuga de talent. Aquest és l’objectiu del LinkUp Fest, que ahir va tancar la primera edició a la Llotja, amb més de 250 emprenedors de Lleida, Osca i les Terres de l’Ebre. Va acollir vuit taules redones en què una quarantena de ponents van compartir experiències i van debatre sobre negocis i finançament. Un centenar de persones van seguir les ponències de forma telemàtica. Jordi Bernat, impulsor del LinkUp Fest, va destacar en declaracions a SEGRE que el congrés permet als assistents “connectar amb altres emprenedors” mentre es promociona el talent lleidatà davant de potencials inversors. L’esdeveniment, que va comptar amb el suport d’entitats públiques i privades, va acollir un pitching en què els emprenedors tenen tres minuts per donar a conèixer els seus projectes al públic. D’altra banda, la lleidatana Lueira va guanyar el concurs d’start-ups. Rafa Ramírez, participant en una taula redona sobre màrqueting, va assegurar que aquest tipus de convencions són “vitals” perquè les firmes puguin visibilitzar-se i assessorar-se. Els organitzadors del LinkUp Fest van mostrar la seua satisfacció amb la primera edició de l’esdeveniment i van avançar una nova entrega els dies 2 i 3 d’abril del 2025.

«Crear aliances i sinergies és clau»

“Vull estendre el meu negoci a nivell estatal i crec que conèixer altres emprenedors em pot ser d’ajuda”, explica el lleidatà Ruben Escolà, CEO d’una empresa dedicada a la gestió del registre i cadastre de propietats. Escolà defensa que és fonamental per als petits empresaris interactuar amb altres emprenedors perquè “sempre pots adquirir nous coneixements o compartir idees” i afegeix també que esdeveniments i congressos com el LinkUp Fest poden ser de gran ajuda per ajudar a “crear futures aliances i sinergies”.