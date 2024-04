Escrivà rebutja que els treballadors paguin les aportacions a la Seguretat Social

El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, José Luis Escrivá, ha rebutjat aquest divendres la proposta del president de la CEOE, Antonio Garamendi, de traspassar als treballadors la responsabilitat de pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social, perquè –segons Garamendi- és la manera en què es veuria realment "quin és el cost real dels salaris a Espanya". Escrivá ha afirmat que el que proposa Garamendi seria novedós "a nivell mundial", però "no creu" que l'Estat "hagi d'innovar" en aquesta qüestió. "Espanya no té un nivell elevat de cotitzacions socials ni de costos laborals", ha recordat el ministre en un esmorzar informatiu a Madrid.

Garamendi va proposar que els treballadors rebin la seva nòmina mensual completa i després ingressin les seves cotitzacions a la Seguretat Social, perquè, segons el president de la CEOE, el cost per a l'empresa "pot ser gairebé el doble del que realment a algú li arriba a la butxaca".

Escrivá ha afirmat que "no hi ha un problema de costos laborals a Espanya" com ho demostra que les empreses espanyoles tenen un comportament exportador millor que el dels països del nostre entorn". "El que hi ha sota aquests tipis de plantejaments és una idea que no és correcta", ha dit.

l'Estat busca un director per a l'Agència de la IA

Escrivá també ha explicat que el seu ministeri busca un director general de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial. Segons el ministre, es poden presentar candidatures fins el 9 de maig. El ministre fins i tot ha animat els possibles candidats a enviar currículums.