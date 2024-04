Romà Infraestructures compleix mig segle i assoleix els 55 milions de facturació

Romà Infraestructures compleix mig segle i ha assolit una facturació de 55 milions d’euros, amb un creixement d’un 92,3% els cinc últims anys. Actualment té una plantilla de 170 persones i treballen principalment en l’àmbit geogràfic català. Amb oficines centrals a Miralcamp i altres a Tarragona, Barcelona i Navarra, també té abocadors de residus en construcció a la zona de Lleida. Aquesta empresa familiar va nàixer el 1974 amb el propòsit inicial de produir i comercialitzar àrids, però la seua evolució l’ha convertit avui en “una constructora i operadora global d’infraestructures”. La seua activitat principal se centra en la construcció d’obra civil i edificació.

En aquests moments està executant el seu pla estratègic 2022-2024, que continua enfocant el grup cap al creixement “sostenible i controlat”. Alhora, intensifica les pràctiques que fomenten l’economia circular des de diferents departaments a través d’un projecte d’investigació i desenvolupament impulsat conjuntament amb la Universitat Politècnica de Barcelona. Aposta per la reducció de la petjada ecològica i, explica, travessa “un canvi de cultura i s’enfoca més a les persones, orientant-se cap a una major flexibilitat horària i conciliació familiar”, entre altres aspectes.

L’empresa ha apostat per la penetració en el segment del client privat industrial, ampliant el seu àmbit d’actuació més enllà del territori català. Afronta el creixement amb una clara estratègia d’integració vertical mitjançant l’adquisició d’empreses dins de la cadena de valor o a través d’aliances productives, que busquen consolidar el control sobre tot el procés, des de la compra de matèries primeres fins a l’entrega del projecte. Es tracta de generar eficiències, reduir costos i millorar la qualitat del servei, afirma. Fa dos dècades que la firma recicla residus de la construcció i treballa en línies d’investigació sobre com millorar el seu aprofitament a través de la fragmentació perquè puguin reutilitzar-se amb qualitats que serien homòlogues a la matèria primera habitual.

Revaloritzar residus en la clara aposta per l’economia circular

Romà Infraestructures va iniciar el 2022 una col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per desenvolupar nous processos per separar els materials que configuren la barreja mineral dels residus de la construcció i demolició dels abocadors de Romà, obtenint nous productes: part ceràmica (rajoles, maons, etc.), guix, àrids (sorres i graves) i pasta de formigó.En aquest sentit, el projecte li permet revaloritzar els residus en la seua aposta pel desenvolupament de l’economia circular, tant en la branca energètica com en la de reutilització. Aquests residus provenen dels abocadors propis de l’empresa i l’objectiu era obtenir taxes superiors al noranta per cent de recuperació, percentatge que finalment s’ha sobrepassat. Per aconseguir-ho, es van fixar una sèrie d’objectius tècnics específics. Entre aquests, destaca la definició en laboratori dels processos de concentració per a l’obtenció de productes i subproductes, i amb concentrats finals separats d’una puresa superior al noranta per cent.

“Perseverança i esforç, claus”

Isaura Romà, consellera executiva, explica que “Romà ha crescut i ho ha fet de forma progressiva i consolidada, però sempre sobre uns mateixos valors que formen part dels nostres fonaments i dels quals ens sentim orgullosos des del primer dia: perseverança, cultura de l’esforç i la calidesa familiar”. “Això ho hem construït gràcies a tots els que hem format l’empresa des del primer dia”, conclou la consellera executiva.