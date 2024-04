BonÀrea obrirà aquest any 23 nous establiments

BonÀrea Agrupa obrirà aquest any un total de 23 noves botigues amb les quals el grup alimentari assolirà la xifra de les 600 a tot Espanya, mantenint el ritme d’expansió dels anys anteriors. La companyia de Guissona compta actualment amb establiments a Catalunya, Aragó, Castelló, València, Madrid, Navarra, la Rioja, Guadalajara i Andorra. En aquesta línia, la companyia també completa el trasllat i ampliació de catorze establiments, així com una nova reforma, continuant amb la seua estratègia d’ampliar les instal·lacions per garantir una oferta més extensa de productes.

Fins al mes de març, amb les noves obertures i ampliacions, bonÀrea ha sumat més de 2.300 metres quadrats de superfície dels seus establiments. El grup alimentari suma més de 2 milions de compres cada setmana i els productes que elabora i comercialitza bonÀrea representen més de la meitat de les seues vendes totals i té una plantilla superior als 3.500 treballadors.

Les empreses del grup generen més de 6.200 llocs de treball, la meitat a les seues botigues

Un dels objectius d’aquest pla d’expansió és oferir servei no només a les persones que resideixen a grans ciutats, sinó també a les poblacions rurals, en molts casos desproveïdes de comerços d’alimentació.Un dels territoris clau aquest any per a la companyia és Aragó, on el grup ja ha inaugurat noves botigues a Osca. Aquesta aposta, a més, es veu reforçada pel nou centre alimentari que la companyia està construint a Épila, a Saragossa, l’objectiu del qual és tancar la integració vertical en aquesta comunitat. Aquest projecte, que compta amb un pressupost d’uns 400 milions d’euros, preveu ocupar més de 4.000 treballadors en un futur.Les principals empreses de bonÀrea Agrupa són bonÀrea Cooperativa, bonÀrea Corporació i l’entitat de crèdit CaixaGuissona. El grup va tancar l’exercici del 2022 amb una facturació rècord de 2.822 milions d’euros i genera més de 6.200 llocs de treball en l’actualitat, la meitat dels quals a les seues botigues d’alimentació.