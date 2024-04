Ebro i Chery preveuen contractar 1.250 treballadors de l’antiga Nissan i arribar a fabricar 150.000 vehicles

detail.info.publicated acn

Ebro i Chery han formalitzat aquest divendres a la Zona Franca de Barcelona la seva aliança per reactivar l’antiga fàbrica de Nissan, que ara serà coneguda com a 'Ebro Factory'. Les dues empreses preveuen arribar a contractar 1.250 treballadors de l’antiga factoria i arribar a fabricar 150.000 vehicles l’any 2029. El conseller delegat d'Ebro, Pedro Calef, ha destacat el “compromís total” de la 'joint venture' entre l’empresa catalana i la xinesa per produir a Catalunya i ha indicat que el muntatge de l’Omoda 5 començarà a finals d'aquest mateix estiu. La signatura del pacte s'ha fet en un acte protocol·lari que ha comptat amb la presència del president Pere Aragonès i el president espanyol, Pedro Sánchez.

El govern espanyol ha xifrat en 400 milions la inversió de l'automobilística xinesa per aterrar a la Zona Franca. El pacte també preveu "estudiar en un futur" la implantació d'un centre de recerca a la capital catalana.

L'antiga planta de Nissan reiniciarà aquest any la producció

"Amb l'entrada de Chery a l'accionariat, la Zona Franca reiniciarà en breu la seva producció", ha dit Calef. Així doncs, la previsió és que a finals d'aquest any ja es produeixin dos models de vehicles des de l'antiga planta de Nissan. Seran dos models SUV, un de gamma mitjana i un de mitjana – alta, que es faran tant en versió combustible com elèctrica. El 2025 es produiran dos models més i es desenvoluparà una xarxa de distribució amb 30 punts de venda a tot el territori, amb la intenció d'ampliar-la "en els pròxims anys".

La reactivació de la fàbrica serà progressiva i la primera fita serà produir 50.000 vehicles el 2027. Pel que fa als treballadors, també anirà per parts i en els "pròxims mesos" se'n contractaran 150. L'objectiu és garantir els llocs de feina de la bossa de reindustrialització a mesura que s'assignin les línies de producció.

En conjunt, l''Ebro Factory' comprendrà dues plantes, la de la Zona Franca on s'ha rubricat aquest divendres l'acord i la de Montcada i Reixac, dedicada a l'estampació i soldadura de peces metàl·liques. L'espai de la Zona Franca es renovarà en els mesos vinents i s'hi preveuen "importants inversions" que inclouen ajudes públiques, segons han detallat en un comunicat.

El vicepresident de Chery, Zhang Guibing, ha assegurat que, després de tot, la planta de la capital catalana serà "una de les principals bases d'exportació" de la firma a escala mundial. "És una cooperació estratègica entre dos països", ha indicat.

Chery escull Catalunya per obrir-se a Europa

"Estem molt satisfets, fa poc més de dos anys que sortia d'aquesta fàbrica l'últim vehicle i després de moltíssima feina i de descartar propostes que no responien a la vocació industrial de la infraestructura, avui veiem com Chery escull Catalunya per obrir les portes d'implantar-se a Europa", ha ressaltat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

En aquesta línia, Calef ha assegurat que Chery és un "referent mundial" en la fabricació de vehicles. El 2023 el grup va fabricar gairebé un milió nou-cents mil vehicles, dels quals 900.000 van ser per exportar-se. Arreu del món ocupa a més de 80.000 treballadors, té presència en més de 80 països i compta amb 5 centres de recerca.

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat el pacte perquè "crearà riquesa i mantindrà llocs de treball" i ha apuntat que la indústria automobilística és "medul·lar" per a l'economia espanyola. "Aquest acord confirma i reforça una opció estratègica de país", ha afirmat. Sánchez també ha celebrat que es recuperi la històrica marca Ebro.

A l'acte també hi han participat autoritats de la regió xinesa d'Anhui, encapçalades pel vicegovernador Shan Xiangquian.

"Tota la lluita ha valgut la pena", diuen els treballadors de l'antiga Nissan

A banda de la representació institucional, també s'hi ha pogut veure al voltant d'un centenar de treballadors de l'antiga Nissan, que han celebrat l'acord per la reindustrialització. "Tota la lluita ha valgut la pena", ha dit Raul Castillejos en declaracions a l'ACN. "No ens quedem només amb aquests 1.250 llocs de treball, perquè si després es comença a moure tot l'ecosistema, se'n crearan més indirectament", ha agregat.

En la mateixa línia, Francisca Rodríguez ha indicat que després de tot s'ha rubricat "un pas molt important". "Tenim ganes de treballar, d'anar progressant i que això no fracassi", ha afirmat. "Donarà feina a moltes famílies, nosaltres estem contents perquè ara estem més segurs", ha dit.

Els treballadors han explicat que estan pendents de reunir-se amb la direcció de la nova 'joint venture' en les pròximes setmanes per veure com es concreta l'acord, que suposa reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé tres anys després del tancament.