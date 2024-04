“La sostenibilitat ha d'anar de la mà de la innovació”

La Universitat de Lleida va acollir ahir la primera entrega de premis a Treballs de Final de Grau de la nova Càtedra Grup Vall Companys-UdL: Alimentació Sostenible. La jornada va comptar amb la conferència inaugural de Javier Sierra, conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les Nacions Unides i la World Trade Organization, en la qual va destacar que la innovació en sostenibilitat del sector serà clau per al futur del planeta.

Segons estudis de la FAO, s’haurà d’incrementar la producció d’aliments en un 60 per cent de cara a l’any 2050, incrementant en un 70 per cent la demanda de proteïna animal. Posteriorment, en una taula redona es va tractar sobre la sostenibilitat a la producció alimentària. Allà, el catedràtic de Sanitat Animal de la UdL i director de la Càtedra, Lorenzo Fraile, va afirmar que la sostenibilitat i la ciència són essencials per al progrés del sector. “Necessitem connectar cada vegada més amb aquest coneixement científic”, va assenyalar.Per la seua part, la directora de Desenvolupament i Gestió de Persones del Grup Vall Companys, Carmina Chia, va comentar la vocació amb què naix la Càtedra, esmentant que el propòsit del grup és produir aliments saludables i sostenibles per a un món millor. “Amb la Càtedra es vol captar talent per arribar a ser un referent per als pròxims líders del sector de l’alimentació”, va concloure.El primer guardó d’aquesta càtedra va anar a parar a Alejandro Serrano de la Universitat Rovira i Virgili; el segon premi a Ilyass Mahdiyan Moussaoui, de la UdL, i el tercer per a Dominika Dabrowska, també de la UdL.