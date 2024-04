Lleida té les pitjors taxes de Catalunya d'accidents laborals

Lleida és la província catalana amb l’índex més alt d’accidents laborals amb baixa i, a més, se situa també per sobre de la mitjana estatal. Així ho va indicar ahir CCOO al presentar l’informe Balanç de Salut Laboral, que va situar l’índex a Lleida en 3.332 casos per cada cent mil treballadors, davant de la mitjana de 2.635 de Catalunya i els 2.479 de l’Estat el 2023. A més, va afirmar que la incidència de la mortalitat in itinere (camí de la feina o de tornada a la llar) va créixer un 199,75% l’any passat a les comarques lleidatanes, davant del 61,76% de Girona, el 4,18% de Barcelona i la reducció del 2% a Lleida. En total, les estadístiques oficials situen en quinze els morts en accident laboral l’any passat a la demarcació, quatre in itinere.

A Catalunya, els accidents mortals durant la jornada laboral han pujat un 48% entre el 2013 i el 2023, fins a les 74 víctimes aquell últim any, segons l’Informe de sinistralitat elaborat per UGT de Catalunya a partir de dades de la Generalitat. No obstant, el sindicat xifra en 120 el total de morts en el marc del treball el 2023, al tenir en compte també els 29 morts en accidents in itinere i els que van morir temps més tard, com a conseqüència d’un accident anterior.

Rebuig sindical a la reforma de la jubilació parcial

CCOO i UGT van traslladar ahir al ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions el seu rebuig la proposta sobre la reforma de la jubilació parcial que va posar sobre la taula de diàleg social suposar un “empitjorament” sobre la regulació actual d’aquesta modalitat de retir. deperLa secretària de Política Institucional i Polítiques Territorials d’UGT, Cristina Estévez, va subratllar que la jubilació parcial “és una via de sortida progressiva del mercat laboral” i que la reforma ha de servir perquè sigui “una oportunitat i no pempitjorar-la”.el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, Carlos Bravo,a Seguretat Social que es pugui accedir a la jubilació parcial fins quatre anys abans de l’edat ordinària de jubilació, dos anys més del que planteja elinisteri d’Elma Saiz.Bravola proposta del Govern “no té el suport de cap dels interlocutors socials”.de la mateixa areixi Encara que ha indicat que els objectius són compartits amb el Ministeri, la proposta que va traslladar fa 15 dies “no va” en aquesta línia. Així, tant Estévez comhan reclamatMoA més, la responsable d’UGT ha demanat que es pugui continuar concretant la jornada i que el recàlcul de la pensió sigui al 100% quan el jubilat parcial es retiri definitivament del mercat laboral.“Estamos en disposició de veure sector a sector si hi ha alguna idiosincràsia, alguna particularitat que ha de ser vista a la taula, no ens neguem a això, però sens dubte no el plantejament que fa el Ministeri. En el dia d’avui el que fa és rebaixar drets en totes les modalitats de jubilació anticipades”, ha denunciat Estévez.Des de CCOO,hadvirtióa advertitque Encara que hi ha algun aspecte interessant en el plantejament del Ministeri, Bravo considera que “hi ha elements negatius que porten a intentar limitar” la modalitat de la jubilació parcial, com la de mantenir el límit de dos anys d’avançament que va establir en el seu moment el Govern del PP, que els va retallar de quatre a dos anys.Per al representant de CCOO, és necessari que, quan la jubilació parcial vagi associada a un contracte de relleu, es millori la qualitat de l’ocupació dels treballadors revistes, fent-los contractes indefinits, a temps complet per a llocs de treball “no amortitzables”.“Això no és una mesura de relleu generacional temporal perquè quan la persona jubilada parcial surti, la persona que el substitueix pugui haver extingit el seu contracte. No, es tracta que hem de mantenir l’ocupació de manera clara. El Govern està lluny encara d’atansar-se en una matèria com a aquesta (a l’acord)”, ha apuntat.Durant la reunió, s’han abordat altres temes que porten ja temps negociant-se, com els coeficients reductors d’accés a la jubilació anticipada per a treballs tòxics, penosos, insalubres o perillosos. Els sindicats aprecien avenços en la matèria, però encara observen diferències “rellevants” sobre com mesurar i determinar la penosidad per sectors.En aquest sentit, Estévez ha denunciat que continua quedant fora del plantejament del Ministeri les professions feminitzades que tenen unes altes ràtios de penosidad, com les cambreres de pis, les cuidadores de dependents o les treballadores d’ajuda a domicili. “Nosaltres no veiem la possibilitat d’assumir aquest reglament sabent que la part més gran de la població queda fora”, ha advertit.