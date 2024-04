Queixes per la pujada de l'oli als supermercats

El preu mitjà del litre d’oli d’oliva verge extra ha arribat als 13,45 euros a l’abril en els punts de venda, un 4,1% més que a començaments d’any, malgrat que en origen es paga 1,21 euros per sota que en l’arrancada de l’any, segons va afirmar ahir Facua-Consumidors en Acció.

En la segona setmana d’abril, el litre d’oli d’oliva verge extra es pagava en origen a 6,88 euros abans d’impostos, mentre que en la primera de gener estava a 8,09 euros per litre, segons dades del ministeri d’Agricultura. L’oli d’oliva verge també ha registrat una baixada similar del preu en origen, de 7,35 euros per litre al gener a 6,21 euros el litre (1,14 euros menys) en la segona setmana d’abril.Tanmateix, l’organització de consumidors afirma que el preu mitjà del litre d’oli d’oliva verge extra als principals supermercats (Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski i Carrefour) va ser de 12,92 euros el gener del 2024. A l’abril ha arribat a 13,45 euros, la qual cosa presenta una pujada del 4,1%.Facua recorda que “segueix a l’espera” del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, que no ha acabat la seua investigació sobre les pujades de marges en aliments amb l’IVA rebaixat (com l’oli d’oliva), una pràctica prohibida des que el mes de gener del 2023 va entrar en vigor aquesta reducció fiscal.