El benefici de bonÀrea creix el 17% i supera els 81 milions impulsat per l'alimentació

bonÀrea Corporació ha invertit 35 milions a Guissona al llarg de l'últim any.

bonÀrea Corporació ha finalitzat el 2023 amb una facturació de 2.720 milions d’euros i un resultat net de 81,30, impulsat en gran manera pels bons resultats de l’àrea de negoci d’alimentació humana. Els beneficis s’han incrementat per sobre del 17%, en un any en què ha invertit 35 milions en el seu centre La Closa de Guissona.

El conseller delegat de bonÀrea Corporació, Ramon Alsina Cornellana, va explicar ahir que “en un context socioeconòmic molt complex, tanquem un 2023 satisfactori, en què hem continuat impulsant el nostre compromís d’oferir al consumidor productes de la millor qualitat, al millor preu. Gràcies a un pla d’inversions estratègiques, hem reforçat el nostre model únic d’economia circular, basat en la integració vertical completa, ampliant la nostra xarxa d’establiments, millorant l’eficiència i la sostenibilitat dels nostres processos, generant noves oportunitats de futur per al món rural”.L’àrea d’alimentació humana ha estat un dels eixos de creixement, amb una facturació de 1.447 milions (+9,8%). La xarxa de botigues ha assolit un volum de vendes de 1.182 milions (+11%). Les botigues pròpies són el principal canal de venda de bonÀrea Corporació, que va tancar el 2023 amb 574 establiments a Catalunya, Aragó, la Rioja, Navarra, Madrid, País Valencià, Castella-la Manxa i Andorra. La resta de canals, entre els quals destaca el Food Service, de venda a professionals, han crescut el 5%, fins als 265 milions.L’àrea de negoci d’alimentació animal ha tingut una facturació de 534 milions, i una producció d’1,29 milions de tones. La línia d’enginyeria i energia, en la qual s’inclouen les 62 estacions de servei amb què es va tancar l’any 2023, ha facturat 660,6 milions, mentre que la de sanitat animal i serveis agropecuaris ha arribat als 20,4. Altres activitats com el subministrament de bestiar o venda en viu han impulsat una facturació de 58 milions. En aquestes línies, factors com la volatilitat de les matèries primeres, una producció de pinso menor, i la baixada mitjana de preus i volum en carburants han estat factors que han impactat la facturació global de la Corporació (-3,6%).

Ha continuat la seua política de reinversió de beneficis, amb 126 milions d’euros en l’exercici i supera els 600 en cinc anys, rècord històric. A més a més d’avançar en la construcció del nou centre d’Épila, ha destinat 35 milions a millorar l’eficiència dels processos productius i logístics de La Closa a Guissona, i a reforçar la xarxa de botigues bonÀrea.

El 2023 ha creat 117 llocs de treball, fins als 5.880. Si es tenen en compte el total de treballadors de les companyies que formen part de bonÀrea Agrupa, entre les quals s’inclou bonÀrea Corporació i bonÀrea Cooperativa, la xifra total al tancament de l’any és de 6.337. Destaca també els 4.500 ramaders i agricultors amb qui col·labora, i que contribueixen a la primera part del cicle productiu, i les 3.500 persones que treballen a les botigues bonÀrea, tancant la cadena de valor integrada.bonÀrea Cooperativa, que cria i engreixa aus i bestiar, ha tingut una facturació de 356 milions, amb un resultat de 5,06. Dona feina a 211 treballadors i ha invertit 1,4 milions. Els socis han produït 32 milions de pollastres, un milió de galls dindis, 1,9 milions de dotzenes d’ous de guatlla, 38 milions de dotzenes d’ous de consum, 580.000 porcs d’engreix i 54.000 vedells.