L'Europarlament suavitza exigències 'verdes' de la PAC

El ple del Parlament Europeu va recolzar ahir la revisió de la Política Agrària Comuna (PAC) que eximirà de controls i sancions relacionats amb el compliment de requisits mediambientals les petites explotacions agràries, de menys de 10 hectàrees, per alleujar la càrrega administrativa del camp. Els eurodiputats –amb 425 vots a favor, 130 en contra i 33 abstencions– donen llum verda a les modificacions proposades pel Consell i aprovades per la comissió d’Agricultura el 15 d’abril. Si tot avança segons el que està previst, entrarà en vigor a finals d’aquesta primavera i s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2024.

Aquesta nova mostra de solidaritat de la UE amb el sector se suma a la relaxació dels requisits mediambientals associats als ajuts de la PAC que ja va anunciar la Comissió a finals de febrer amb l’ànim d’apaivagar les mobilitzacions del camp quan amb prou feines queden dos mesos de les eleccions europees.Per rebre els pagaments de la PAC, els agricultors fins ara havien de complir una sèrie de nou principis respectuosos amb el medi ambient. Els canvis avalats ahir flexibilitzen algunes d’aquestes mesures. Per exemple, en el cas de la cobertura mínima de sòl en els períodes més sensibles, els estats membre tindran més flexibilitat per decidir quines terres protegir i en quina estació, basant-se en les especificitats regionals. Pel que fa a la rotació de cultius, continuarà sent la pràctica habitual, però els països podran utilitzar a més la diversificació de cultius com a alternativa.Segons l’Executiu comunitari, eximir petits agricultors dels requisits associats a aquestes normes els simplificarà el treball mantenint les ambicions mediambientals.