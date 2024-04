Creix un 1,5% el consum de carn i productes de porc

El consum de carn i elaborats de porcí al mercat espanyol va créixer durant l’any 2023 fins a situar-se en 1,01 milions de tones, la qual cosa representa un increment de l’1,5 per cent respecte al mateix període de l’any anterior, segons destaquen els informes elaborats per la Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc) a partir de dades del ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En concret, el consum a les llars va passar de 795.700 tones l’any 2022 a 807.600, impulsat per la pujada del 4,4 per cent en el consum de carn i productes frescos i congelats (de 402.500 tones a 420.200 tones), mentre que en el costat contrari els productes elaborats de porcí van baixar a les llars un 1,48 per cent (de 393.200 tones a 387.400 tones). Per la seua part, el consum extradomèstic va créixer un 1,51 per cent, al passar de 189.900 tones a les 201.900 tones, uns registres que posen fi al lleuger descens en el consum que es vivia des del 2020.

Interporc defensa que aquestes xifres posen de manifest la qualitat dels productes de porcí

De fet, les dades de consum registrades durant l’any passat, principalment les de carns i productes frescos i congelats, se situen pràcticament en xifres del 2019 (446.200 tones).Davant d’això, el director general de la Interprofessional, Alberto Herranz, va subratllar que “les xifres posen de manifest que el sector porcí de capa blanca està responent a les demandes dels consumidors i posa a la seua disposició els productes de qualitat que demanda”. “Cada dia arriben al mercat productes porcins més saludables, amb menys greix, reduïts en sal, etcètera”, va explicar Herranz.Això, unit a accions com l’aposta del sector porcí per les energies netes, el tractament i aprofitament dels purins o el segell propi B+ Compromí Benestar Animal –el reglament tècnic del qual és el més exigent del món– descriuen un sector que està pendent de les tendències del mercat i prova de donar-hi una resposta anticipada, va incidir el director de la Interprofessional.