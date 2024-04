Els sindicats criden a omplir els carrers l’1 de maig per uns salaris dignes

UGT i CCOO de Lleida van presentar ahir els actes de l’un de maig, una jornada que aquest any té com a lema: "Treballar menys, treballar millor", i un objectiu clar: reduir la jornada laboral i millorar les condicions laborals i salarials de tots els treballadors.

La marxa de dimecres sortirà a les 12h. en la plaça del Treball, com és habitual, i seguirà per l’Eix Comercial, per finalitzar en la plaça de la Paeria, amb la tradicional lectura dels parlaments per part d’ambdós sindicats i un vermut popular.?

La secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez, va denunciar que Lleida és la província catalana amb els convenis col·lectius més precaris ja que "són els que recullen un menor increment dels salaris, malgrat que són els que més hores de treball de mitjana registren."?

Per la seua part, el secretari general d’UGT, José Luis Aguilà, va defensar que amb la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores mensuals "milloraria la productivitat dels treballadors, ja que estan més descansats i tenen més temps per formar-se". En aquest sentit va afirmar que el seu objectiu final és aconseguir la setmana laboral de 4 dies.