Zoe Valero, nova presidenta de Pimec Joves Lleida

El Comitè Executiu de Pimec ha escollit la torronaire Zoe Valero, segona generació al capdavant de l’empresa d’Agramunt Torrons Fèlix, com a nova presidenta de Pimec Joves Lleida, en substitució de Júlia Arnó. Valero va afirmar després del nomenament que entre els seus objectius hi ha “aconseguir teixir una xarxa empresarial per conèixer els projectes de Lleida i ser un altaveu i un espai per a molts joves empresaris que aporten talent i il·lusió al territori”. Així mateix, va reivindicar la importància de dotar les zones rurals de les infraestructures i serveis necessaris “per acollir nous projectes empresarials i oferir oportunitats als joves”.