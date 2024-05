El 82% dels consumidors tria comprar marca blanca a la seua cistella de la compra pel preu

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 82% dels consumidors tria comprar productes de marca blanca pel preu, mentre que un 30% ho fa perquè són fàcils de trobar als supermercats on habitualment solen fer la compra, segons les dades de la plataforma global d’investigació de mercats, Appinio, en col·laboració amb Ipmark i el consultor de màrqueting Juan Viñas de JVST Grow.

En concret, el 99% dels consumidors han notat un augment en els preus dels productes d’alimentació en els últims mesos i un 82% d’ells afirma que la pujada ha estat significativa. Així, un 44% dels espanyols ha decidit optar per productes de marca blanca, i fins un 34% compra productes de menor preu.

D’aquesta forma, els supermercats en els quals més fan les seues compres els espanyols són Mercadona (62%), Lidl (31%) i Carrefour (23%). Preguntats sobre el percentatge que destina a comprar marques blanques de la cistella de la compra habitual, més del 61% d’ells el dedica a marques pròpies davant gairebé el 40% que compra marques convencionals.

Per categories, els productes que se solen comprar en una cistella habitual són la llet (50%), la pasta (50%) i l’arròs (49%). Tanmateix, les categories en les quals els espanyols prefereixen que els productes seleccionats siguin de marca són els refrescos (50%), l’oli d’oliva (40%) i els derivats de la carn o embotits (33%).

Així, el 82% assegura que ho fa pel seu baixos preus fonamentalment, seguit de la facilitat per trobar el producte (30%), confirmant la importància que tenen els factors del preu i de conveniència a l’hora de decidir-se per una marca.

D’altra banda, respecte al futur de les marques blanques, el 46% no creu que reemplacin les de fabricant en un futur, i continuaran coexistint com a fins ara per donar varietat als consumidors. A més, més del 65% dels enquestats no deixarà de consumir aquest tipus de productes a llarg termini.

Per marques, Coca-Cola és l’ensenya que el 42% de la població considera que no hauria de desaparèixer mai, seguida per altres com Danone (10%) o Pastes Gallo (6%), que també són molt valorades pels consumidors.

Els valors més destacats dels productes de marca de fabricant per la població són la seua bona reputació (88%) i els alts nivells de satisfacció i experiència (77%) que ofereixen en comparació amb les marques blanques. De fet, fins un 45% dels enquestats afirma que si no troba la marca de fabricant que li agrada al supermercat compra una alternativa d’una altra marca. Tanmateix, un 82% reconeix que els fabricants tenen generalment preus poc competitius.

Per al 55% dels consumidors, una maneta de canvi per deixar de comprar productes de marca blanca seria que els fabricants ofereixin aquests productes amb ofertes tipus 2x1 o la segona unitat al 50%, per exemple. També el 35% dels consumidors valora que ofereixin mostres gratuïtes de productes per a la seua prova i testejo.

A més, els consumidors valoren positivament que els productes de marca de fabricant tinguin certificacions de qualitat (36%), que desenvolupin productes funcionals com baixos en sal, sense gluten, etc (32%) i que tinguin ingredients nous (31%).