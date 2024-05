Salaris dignes i reducció de jornada, les grans reivindicacions de l’1 de maig a Lleida

detail.info.publicated REDACCIÓN Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els sindicats han sortit aquest dimecres al carrer a Lleida en un 1 de maig marcat per la reivindicació de salaris dignes i una reducció de jornada amb el gran objectiu de millorar la qualitat de vida dels treballadors. Els líders d’UGT i CCOO, José Luis Aguilá i Cristina Rodríguez, respectivament, han denunciat a l’inici de la marxa unitària que la província té els convenis laborals amb els sous més baixos de tot Catalunya, una situació que, defensen, s’ha d’acabar. Com també ho ha de fer que existeixin persones que, malgrat tenir un lloc de treball, siguin pobres i no puguin arribar amb dignitat a final de mes. Així mateix, i després de la mort d’un treballador dimarts a Rialp en un sinistre, van insistir que és clau lluitar per les millores de les condicions en les empreses.

CGT, per la seua part, ha protagonitzat una manifestació per separat, com ve sent habitual a la província de Lleida, insistint que Lleida ha de millorar en salaris, jornada i condicions laborals.