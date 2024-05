Amancio Ortega ingressarà avui 1.422,5 milions

detail.info.publicated Redacció

El fundador i primer accionista del gegant tèxtil Inditex, Amancio Ortega, ingressarà avui dijous, 2 de maig, un total d’1.422,5 milions d’euros per la primera retribució de l’any que abonarà Inditex als seus accionistes, el que suposa la meitat de la qual cosa cobrarà en dividends de la firma gallega aquest any.

En concret, l’empresari rebrà aquest any 2.845 milions d’euros en concepte de dividends de la companyia, per sobre dels 2.217 milions que va percebre per aquest concepte l’exercici passat. En total, la companyia retribuirà aquest any als seus accionistes amb prop de 4.800 milions d’euros, després d’elevar un 28% el dividend, fins 1,54 euros per acció. En concret, la política de dividends d’Inditex es compon d’un payout ordinari del 60% del benefici i la distribució addicional de dividends extraordinaris.