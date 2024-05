Les matriculacions de turismes pugen prop d'un 16% a l'abril a Catalunya per 'l'efecte Setmana Santa'

detail.info.publicated acn

Les matriculacions de turismes van créixer un 15,9% a l'abril a Catalunya en comparació al mateix mes de l'any passat, fins a les 9.683 unitats, segons han informat aquest dijous les patronals Anfac i Faconauto, que atribueixen aquest increment a 'l'efecte Setmana Santa', que el 2023 va caure a l'abril. Aquest any, doncs, hi ha hagut més dies hàbils de venda. Del total, 3.765 eren de gasolina, un 7,45% menys que al mateix mes del 2023; 609 eren dièsel, un 30,32% menys, i 5.309 eren vehicles elèctrics, híbrids endollables i propulsats per hidrogen o GNL, un 33,5% més. A nivell estatal, les vendes de cotxes a l'abril també han experimentat un creixement pronunciat del 23,1% fins a les 92.000 unitats, després de la caiguda del mes anterior.

Tot i les bones xifres de l'abril, la matriculació a Catalunya en el que portem de 2024 a encara es manté estancada (+0,36%) en comparació amb els primers mesos del 2023 amb 37.347.

"Si eliminem l'efecte de Setmana Santa en sumar les vendes del març i l'abril, el mercat puja un 6,1%. És una dada positiva", assegura Félix García, director de comunicació i màrqueting d'Anfac. El directiu de la patronal avisa, però, que les vendes de vehicles endollables no creixen en quota sinó que estan per sota de l'aconseguida el 2023 i insisteix que s'ha de superar la barrera del milió de turismes venuts el 2024 per rejovenir el parc automobilístic, que supera els 14 anys d'antiguitat.

"Aquest any hem tingut un abril normal des del punt de vista comercial i això té el seu reflex en aquest increment de les matriculacions. També ha impactat de manera positiva el bon comportament del canal d'empreses de lloguer que estan preparant la campanya d'estiu", ha dit Raúl Morales, director de comunicació de Faconauto. Morales ha considerat que la "pitjor notícia" de les dades és que les matriculacions d'empreses continuïn a la baixa.