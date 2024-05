Puig s'estrena oficialment a borsa després del toc de campana amb pujades del 4%

detail.info.publicated ACN Barcelona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La multinacional de perfumeria i cosmètica catalana Puig s'ha estrenat oficialment a borsa amb les accions a 25,5 euros, marcant una pujada del 4% en les primeres negociacions al parquet després de la tradicional cerimònia del toc de campana, que ha sigut a mans del president executiu, Marc Puig, aquest divendres a les 12h00 a l'edifici de la Borsa de Barcelona. L'empresa catalana s'estrena amb una valoració de més de 13.920 milions d'euros, efectuant així la sortida al mercat borsari europeu de més volum de l'any. La sortida a borsa del gegant propietari de marques com Paco Rabanne o Carolina Herrera és la més gran d'una empresa catalana des del salt de Cellnex el 2015.

La previsió amb què treballa Puig és que la família conservarà el 71,7% dels drets econòmics de la societat i el 92,5% dels drets de vot. El màxim dirigent de la companyia ha agrait el suport massiu dels inversors des que van anunciar la intenció de convertir-se en una empresa cotitzada. inversors com CriteriaCaixa que va comprometre una inversió de 425 milions, corresponent al 3,05% del capital.

"Estem vivint moments convulsos i tot i les reserves del món inversor i de les incerteses geopolítiques hem trobat una resposta multitudinària i sense reserves al projecte empresarial i de valors familiars que representem", ha dit Puig, que ha rememorat els moments bons i dolents que han permès a l'empresa fundada el 1914 "volar alt".

"Feu pinya"

El màxim directiu de l'empresa ha recordat la figura del seu besavi que era agricultor a Vilassar de Dalt i va decidir enviar el seu fill a estudiar al Regne Unit, i del seu avi que va tornar del país britànic amb contractes de distribució de contractes cosmètics i també dels seus pares que "en un país autàrtic van apostar pel disseny, el bon gust i aventurar-se més enllà de les fronteres".

"Si hem volat alt és perquè ens hem recolzat sobre d'uns gegants", ha dit Puig, que ha recordat les paraules del seu avi, en l'únic moment que ha fet servir el català en el discurs. "Feu pinya, que junts sereu més forts", ha dit.

El debut més gran des del 2015

La borsa espanyola no veia un debut d'aquesta magnitud des del salt d'Aena el 2015. L'empresa sortirà al parquet com a candidata a entrar a l'Ibex 35.

Puig és l'empresa catalana més gran a entrar al mercat continu des de Cellnex el 2015. En aquell cas, però, l'empresa d'infraestructures de telecomunicacions va fer el toc de campana des de Madrid. Una cerimònia com la d'aquest divendres no passava a la Borsa de Barcelona des de la de Fluidra i Almirall, l'octubre i el juny del 2007, respectivament.

Ampliació de capital

L'operació, dirigida a inversors institucionals, consisteix en una oferta pública de subscripció de 51 milions de noves accions classe B, amb menys drets, i una oferta pública de venda d'accions de la família Puig. En el primer tram, la firma busca captar aproximadament 1.250 milions d'euros que es faran servir per a objectius corporatius com ara, el refinançament de les adquisicions de les marques Byredo o Charlotte Tilbury i continuar amb l'estratègia de creixement de cartera.

A més de les noves accions, s'han adjudicat 55,5 milions d'accions secundàries per part de l'accionista majoritari, controlat per Exea, la societat patrimonial de la família Puig, per un total de 1.360 milions d'euros.

"A banda de sortir a cotitzar, surt a fer una ampliació de capital, és el que més ens agrada, apel·lar al mercat per seguir invertint i seguir creixent. Per això estem aquí, per donar una font de finançament que permeti créixer en el futur", ha dit Javier Hernani, conseller delegat de BME, en el discurs que ha inaugurat l'acte a la borsa barcelonina.

Sense representants institucionals

A l'estrena, hi ha assistit el president de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, del Cerce d'Economia, Jaume Guardiola i la dirigent de Barcelona Global, Maite Barreda, així com empresaris com el president d'Esteve, Albert Esteve, soci d'Isdin. En canvi, no s'hi han vist representants institucionals ni de la Generalitat ni del govern espanyol.

110 anys d'història

Amb 110 anys d'història i seu a Barcelona, Puig és una companyia global al sector de la bellesa amb una cartera de marques de moda i bellesa, com Paco Rabanne, Carolina Herrera o Jean Paul Gaultier. El 2023 va registrar una xifra rècord de vendes netes de 4.304 milions d'euros, cosa que representa un increment del 19% respecte al 2022. El benefici net va elevar-se fins als 465 milions d'euros (+16%). L'empresa controla 17 marques i opera en 32 països. L'any passat, el 95% dels ingressos eren de marques que eren total o majoritàriament sota el control de Puig.

En els últims anys, la companyia s'ha centrat en els productes 'prèmium', de creixement més ràpid i amb més marges, així com a crear una cartera de fragàncies nínxol, de distribució limitada i a diversificar el negoci al sector del maquillatge. En aquest àmbit, destaquen les adquisicions estratègiques, han sigut les de Charlotte Tilbury, els llançaments de línies de bellesa de Christian Louboutin o maquillatge de Rabanne.