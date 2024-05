La venda de turismes creix un 20% a Lleida a l’abril i més de la meitat són ‘eco’

detail.info.publicated Redacció

Les matriculacions de turismes van créixer un 20,62% l’abril a la província de Lleida en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins les 520 unitats, segons van informar les patronals Anfac i Faconauto, que atribueixen aquest increment a l’‘efecte Setmana Santa’, que el 2023 va caure a l’abril i aquest al març. Per això, aquest any hi ha hagut més dies hàbils de venda.

Del total, 182 eren de gasolina, un 10,3% més que el mateix mes de 2023; 54 eren dièsel, un 33,33 per cent menys, i 284, és a dir, més de la meitat dels que es van vendre, eren vehicles elèctrics, híbrids endollables i propulsats per hidrogen o GNL, un 53,51% més.

Malgrat les bones xifres d’abril, la matriculació a la demarcació en el que portem de 2024 encara es manté estancada (+1,46%) en comparació amb els primers mesos de 2023 amb 1.950 turismes venuts.

En el conjunt de Catalunya, les vendes de cotxes a l’abril també van experimentar un creixement pronunciat del 15,9% fins les 9.683 unitats. Del total, 3.765 eren de gasolina, un 7,45% menys que el mateix mes de 2023; 609 eren dièsel, un 30,32% menys, i 5.309 eren vehicles considerats “eco”.