Griñó Ecològic va superar el 2023 els 67 milions de xifra de negoci

Griñó Ecològic, empresa lleidatana especialitzada en el tractament de residus i que cotitza al BME Growth, va aconseguir superar la barrera dels 65 milions d’euros en la seua xifra de negoci a l’assolir els 67,2 milions al tancament de l’exercici del 2023, la qual cosa suposa un 9,1% més respecte als 62,2 milions d’euros del 2022. La major part dels ingressos de Griñó Ecològic van procedir de l’àrea de tractaments, més de 46 milions d’euros. Totes les línies de negoci s’han comportat de manera molt positiva.

L’ebitda (benefici abans d’interessos, imposats, depreciacions i amortitzacions), va superar durant l’any passat per primera vegada la barrera dels 10 milions d’euros, fins a assolir els 10,28 milions.D’altra banda, el deute financer net s’ha reduït en un 13 per cent fins als 12,55 milions d’euros en aquest 2023, segons la companyia. D’altra banda, els fons propis de la companyia superen el 51% del total de passiu. El benefici net de la companyia va superar els 3,3 milions d’euros el 2023, un 5% de la xifra de negoci i que està en línia amb les xifres de l’any 2022.A més, Griñó Ecològic va assegurar continuar estant en una molt bona posició financera malgrat haver incrementat les seues necessitats operatives de fons, a causa de l’augment considerable de l’activitat. Així, la seua voluntat és la de “seguir atents al mercat, esperant poder completar alguna adquisició addicional que ens permeti consolidar la cadena de valor”.Griñó Ecològic va tancar el 2023 amb una plantilla de 415 persones a l’acabar l’exercici, 65 més que el 2022.L’empresa, que està participada de forma directa en un 88,24% per Corporació Griñó, propietat de la família Griñó, té un market capital (valor total de les accions en circulació d’una empresa) de 41,63 milions d’euros, és a dir, cotitza a una ràtio de 7 vegades free cash flow (el que queda de diners després que una empresa paga les despeses operatives i en capital).El Grup va tancar l’any passat amb unes vendes consolidades de 183,4 milions d’euros i un ebitda que va arribar als 40,1 milions, com va publicar SEGRE.