Puig debuta a la borsa i es perfila per entrar a l'Ibex

La multinacional catalana de cosmètica, moda i perfumeria Puig es va estrenar ahir oficialment en borsa amb la tradicional cerimònia del toc de campana, en mans del president executiu, Marc Puig, a l’edifici de la Borsa de Barcelona. Puig ha fet així el salt amb una valoració de més de 13.920 milions d’euros, efectuant la sortida al mercat borsari europeu de més volum de l’any. El debut a la borsa del gegant propietari de marques com Paco Rabanne, Nina Ricci o Carolina Herrera és la més gran d’una empresa catalana des del salt de Cellnex el 2015.

El màxim dirigent de la companyia va agrair el suport massiu dels inversors des que van anunciar la intenció de convertir-se en una empresa cotitzada, entre els quals CriteriaCaixa, que va comprometre una inversió de 425 milions, corresponent al 3,05% del capital.Així mateix, Puig va expressar la voluntat de gestionar la companyia “amb els llums llargs” durant la cerimònia de sortida a borsa de la companyia, prometent que mantindran la “manera de fer” que segons el seu parer els ha caracteritzat durant els seus 110 anys d’història. La multinacional va tancar el 2023 amb un rècord de vendes de 4.304 milions d’euros i un benefici de 465 milions.La família Puig conservarà el 71,7% dels drets econòmics de la societat i el 92,5 per cent dels seus drets de vot, mentre que ha col·locat el 32% de capital entre inversors qualificats.L’interès despertat per l’oferta de Puig va situar-ne la valoració inicial en 13.920 milions d’euros, a la part alta de la forquilla que s’estudiava en el fullet de sortida publicat a l’abril, la qual cosa col·loca l’empresa com a ferma candidata a entrar a l’Ibex-35, segons els analistes. Malgrat que els títols de la companyia catalana van arribar a repuntar més d’un 8% (fins a 26,50 euros) en els primers instants després de l’obertura, es van anar desinflant poc després per tornar al final de la jornada al preu inicial de col·locació, fixat en 24,50 euros.