Freixenet i els sindicats pacten un ERTO per la sequera

El grup Freixenet i els sindicats van anunciar ahir que han arribat a un acord sobre les condicions de l’Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) per causes econòmiques i productives pocs dies després que el Govern de la Generalitat aturés el que s’havia presentat a causa de força major.

Els 615 treballadors afectats de Freixenet i de Segura Viudas veuran reduïda la jornada laboral entre un 20 i un 50% a partir del 13 de maig i fins a finals d’any per contrarestar la falta de raïm i vi base, provocada per la sequera que s’arrossega des del 2021.Segons va detallar UGT, quedarà garantit un complement sobre la prestació d’atur per part de l’empresa que vorejarà el 95% del salari.Freixenet va informar, a més, que compensarà la plantilla afectada amb ajuts complementaris, “a més del subsidi que rebin per part de l’administració pública”. Paral·lelament, també es va acordar protegir determinats col·lectius, pagues extres i vacances.A començaments de setmana, la Generalitat va denegar l’ERTO de Freixenet perquè no veia acreditada la causa de força major per sequera. El Govern va detallar que la força major només pot acreditar-se quan hi ha elements “imprevisibles i inevitables”. Per aquesta raó, el grup ha hagut d’asseure’s a negociar amb els sindicats.