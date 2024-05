La recaptació d'Hisenda voreja a Lleida els 326 milions en tres mesos gràcies a l'IRPF

La recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) voreja els 326 milions d’euros en només tres mesos a les comarques de Lleida, uns ingressos que han estat impulsats fonamentalment per l’evolució de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així es desprèn de l’últim informe oficial, que situa en un 3,9% l’increment dels ingressos de l’AEAT a Lleida entre els mesos de gener i març respecte a les mateixes dates del 2023. Aquest repunt, malgrat tot, se situa clarament per sota de la taxa del 7,5% registrada al conjunt de l’Estat, on en només tres mesos s’han superat els 32.198 milions.

Al capítol de l’IRPF, els ingressos han assolit a Lleida la xifra rècord de 168,30 milions d’euros, un import que representa un augment del 7,5% respecte a les mateixes dates de l’exercici anterior. Les arques de l’Estat s’estan beneficiant dels increments salarials i la revalorització de les pensions, perquè a més rendes dels contribuents, més impostos han de pagar. A més, com ha publicat SEGRE aquesta setmana, el ministeri d’Hisenda segueix sense deflactar les tarifes de l’IRPF, la qual cosa significa que no s’hi reflecteix la inflació, cosa que beneficia l’Agència Tributària en detriment dels contribuents. La decisió del ministeri d’Hisenda de no ajustar la tarifa de l’IRPF a la inflació en els últims anys li ha sortit molt car als contribuents. Així ho ha reflectit el Banc d’Espanya, que calcula que entre 2019 i 2023 ha suposat uns 11.000 milions d’euros en tot l’Estat, dels quals més de 52 milions haurien sortit de les butxaques dels contribuents lleidatans.La segona gran font d’ingressos del fisc a les comarques lleidatanes és l’IVA, i en aquests tres primers mesos de l’any ha superat lleugerament els 151 milions d’euros, tot just un 1,9% més que un any enrere. Aquest creixement se situa clarament per sota de l’Estat, on la taxa d’augment se situa en un 5,4%. Les arques de l’Estat han ingressat gairebé 26.628 milions d’euros.El fisc s’està veient beneficiat de la decisió del Govern de Pedro Sánchez d’anar recuperant els impostos sobre l’energia. De moment, en aquests comptes fiscals s’aprecia la pujada del 5 al 10 per cent, però ja recupera el 21 per cent anterior a la crisi econòmica.