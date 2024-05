CaixaGuissona tanca el millor exercici de la seva història amb un benefici net d'11,9 milions d'euros

detail.info.publicated Redacció

CaixaGuissona va obtenir un benefici net d’11,9 milions d’euros durant 2023, de manera que va tancar així el millor exercici de la seva història, impulsat pel creixement de la base de clients, una optimització contínua dels processos, i un entorn caracteritzat per la normalització dels tipus d'interès. Aquests resultats suposen un increment de més del doble del benefici net de la cooperativa de crèdit l’any 2022, que va ser de 5,76 milions d’euros. La xifra de negoci durant l'exercici de 2023, que inclou els préstecs i estalvis dels clients i socis gestionats per l’entitat, ha estat de 1.849,49 milions d’euros, un creixement del 12,89%.

En paraules de Martí Bravo, director general de CaixaGuissona: “Malgrat un context socioeconòmic extremadament complex, durant l’últim exercici hem continuat fidels al nostre model de proximitat amb el client i hipereficiència operativa. Una visió que ens ha conduït cap als millors resultats de la nostra història. En un any 2023 on també hem celebrat el 60è aniversari de CaixaGuissona, hem continuat consolidant el nostre model únic de fer banca, guiats per un ferm compromís diari de donar resposta a les prioritats del client d’una manera àgil, útil i clara.”

Al tancament del 2023, el total dels actius administrats han assolit un nou rècord, amb 1.507,8 milions d’euros, marcant un increment del 18,45%. Així mateix, el patrimoni net s’ha situat en 113,5 milions d’euros, un creixement del 14,48%. Des del 2019, el conjunt de les cooperatives de crèdit associades a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) ha experimentat un increment del 28,50% en el seu balanç. En paral·lel, CaixaGuissona ha superat aquesta tendència, amb un avanç del 53,39% durant el mateix període.

El marge d’interessos ha experimentat una millora destacada, ascendint a 23,43 milions d’euros, un increment del 72,34%. Aquest indicador ha estat un dels principals eixos de creixement per la cooperativa de crèdit, i ha permès assolir un benefici net sense precedents en la seva història. El volum de negoci fora de balanç gestionat per CaixaGuissona s’ha situat en 127 milions d’euros al tancament del 2023, que també suposen un rècord per a l’entitat. Aquesta xifra, que reflecteix un creixement del 37,87%, ha estat impulsada principalment per la confiança dels clients que han optat per invertir en lletres del Tresor.

El 2023 també ha estat testimoni d'una entrada rècord de nous clients, amb 10.992 incorporacions. Un fet que ha consolidat la base total de clients de CaixaGuissona, arribant a superar els 85.000 clients, entre particulars, pimes i comunitats de propietaris. Pel que fa a la distribució geogràfica d’aquests clients, un 55% es troben a Lleida, un 25% a Barcelona, i un 15% a Tarragona, mentre que Girona, Osca i Saragossa acullen el 5% restant. En aquest període, els dipòsits dels clients han incrementat fins als 1.357 milions d’euros, un 19,43% més respecte a l’exercici anterior. Durant l’exercici, CaixaGuissona ha formalitzat un total de 2.092 operacions de crèdit, que han posat a disposició dels seus clients més de 103 milions d’euros.

A més, gràcies a una robusta política d'anàlisi de riscos, CaixaGuissona ha aconseguit reduir la seva ràtio de morositat fins a l’1,31%, consolidant la seva posició com una de les entitats amb el percentatge més baix del sector, on la mitjana és d’aproximadament un 3,5%.

Eficiència i prescripció, eixos clau de creixement

En un entorn econòmic complex, marcat per la incertesa i el risc de desacceleració, CaixaGuissona ha obtingut uns registres històrics gràcies a una estratègia recolzada en l’eficiència i la prescripció. Durant el 2023, la ràtio d'eficiència de l'entitat, un dels indicadors clau en el món bancari, s'ha mantingut en un notable 26,19%, superant àmpliament la mitjana del sector a Espanya, que voreja el 45%. Aquest èxit es deu a una estructura àgil i flexible, una operativa transaccional essencialment digitalitzada (99 de cada 100 operacions es gestionen des dels serveis de banca electrònica i mòbil), uns plans de creixement sostenible, i un catàleg de productes que cobreix les necessitats essencials dels clients. Aquesta combinació de factors han situat CaixaGuissona com una de les entitats bancàries més eficients no només del territori espanyol, sinó també d'Europa.

Un altre factor diferencial és que l'entitat no inverteix en publicitat ni accions comercials per captar nous clients. El creixement del nombre d’usuaris ha estat orgànic, basat en les recomanacions de clients satisfets amb el servei. Una prescripció que s’ha vist reflectida, també, amb el fet que CaixaGuissona hagi estat reconeguda com l’entitat bancaria millor valorada d'Espanya pels seus clients, segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris.