Més indústria per a més comerç

Una de les tasques que haurà d’afrontar el nou Govern serà completar els tràmits perquè el projecte del gran polígon industrial de Torreblanca, a Lleida ciutat, sigui una realitat. “Torreblanca és vital per a la industrialització de Lleida”, afirma el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó. Assenyala que ha de servir tant per a l’ampliació d’empreses locals com per captar-ne altres de noves i afegeix que una altra infraestructura vital és l’estació ferroviària intermodal prevista al futur polígon perquè “ajudaria molt les empreses per a l’exportació de matèries primeres, com per exemple pinsos”. “Les dos coses són vitals”, insisteix, i destaca que la implantació de grans empreses a Torreblanca comportaria que hi hauria firmes auxiliars en altres polígons del pla de Lleida.

Els sindicats coincideixen amb la seua visió. El secretari general d’UGT a Lleida, José Luis Aguilà, subratlla “la importància de tenir sòl industrial, perquè que en falti retreu inversions”. Aposta per una oferta “potent” que “estigui fonamentada sobre el model industrial que vulguem, que pot ser plurimarca o monomarca”, segons si es dona preferència a empreses d’un sol sector o d’alguns. Opina que l’activitat industrial és clau per a la creació de riquesa i que, al marge de disposar de terrenys, “necessitem garanties jurídiques i econòmiques” perquè Lleida pugui competir amb altres ubicacions.

La seua homòloga de CCOO, Cristina Rodríguez, assenyala que Torreblanca ha de ser el motor per impulsar “la transformació econòmica del territori”. Destaca que institucions, patronals i sindicats de Lleida actuen de forma coordinada per abordar les necessitats del territori en matèria industrial, a través del denominat G-10. En aquest sentit, avisa que, a més de tenir sòl, cal planificar l’activitat formativa per donar resposta tant a les futures necessitats de mà d’obra com a les actuals, i afegeix que també cal preveure una oferta suficient en matèria de serveis i habitatge. Rodríguez confia que el polígon de Torreblanca serà “una oportunitat per generar ocupació de qualitat amb salaris dignes” que permeti acabar amb la borsa crònica de 17.000 aturats que hi ha a la província. Precisament, Saltó indica que aquesta creació d’ocupació de qualitat suposaria un impuls per als serveis i el comerç. Sobre aquest últim, considera que el projecte perquè la ciutat tingui un centre comercial potser arriba tard, atès que els últims anys hi ha hagut moltes persones que se n’han acostumat a anar a comprar a altres ciutats com Saragossa, Reus o Tarragona. Evita pronunciar-se sobre si cal prioritzar el pla de l’estació o Torre Salses, encara que apunta que el primer tindria l’avantatge de ser en el centre i al costat de les estacions de tren o autobusos. Aquest és el preferit pels comerciants locals i propietaris d’edificis de l’Eix, que creuen que el de Torre Salses comportaria la desertització comercial del centre urbà. En canvi, les associacions de veïns del marge esquerre han donat suport públicament al projecte de Torre Salses perquè, entre altres motius, donaria més serveis a aquesta part de la ciutat i connectaria la Bordeta i els Magraners.

Llicència comercial

La majoria dels tràmits depenen de la Paeria, però és la Generalitat la que concedeix la llicència comercial. Precisament, fa més de dos anys el Govern va arxivar la sol·licitud de llicència que va presentar Promenade, la promotora de Torre Salses, argumentant que no era propietària del 100% dels terrenys afectats pel projecte perquè hi havia una finca de titularitat municipal. Promenade va considerar que la denegació no estava fonamentada i va recórrer als tribunals, que encara no s’han pronunciat.