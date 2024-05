BBVA va assegurar al Banc Sabadell que no té "espai" per millorar l’oferta de fusió

detail.info.publicated Agències Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

BBVA va advertir el Banc Sabadell que no faria una segona oferta per adquirir l’entitat en considerar que no hi havia "espai per millorar" l’oferta. Així ho revela la carta que va enviar el president de l’entitat, Carlos Torres, al seu homòleg del Sabadell, Josep Oliu, el passat 5 de maig i que el banc català ha remès aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Torres remarca que "s’ha esgotat" tot el marge que disposava amb la prima del 30% de l’acció del 29 d’abril, "malgrat la gran pujada relativa de l’acció" des de mitjans de mes i fins el dia 29. Així mateix, el president del BBVA revela que quan el consell va proposar la fusió, a mitjans d’abril, la prima era del 48%.

El president del BBVA també apunta que l’acció d’aquesta entitat bancària, des que es va fer pública l’oferta, va caure per valor de més de 6.000 milions d’euros, i preveu que continuaria fent-ho amb una segona proposta. Per això, insisteix que "aquesta situació impedeix absolutament de pagar més prima". Torres també afirma que els inversors i analistes coincideixen amb les observacions del banc de l’"impacte econòmic" de l’operació.

El BBVA va informar el passat 30 d’abril que volia "iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre ambdues entitats". 24 hores més tard, el banc basc va detallar que oferia 4,83 accions de Sabadell per cada títol de BBVA, una prima del 30% respecte al tancament de la borsa del 29 d’abril, i proposava una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el "compromís total amb Catalunya".

Aquest dilluns el Banc Sabadell va rebutjar l’oferta del BBVA, després de celebrar un consell d’administració. L’entitat que presideix Oliu ho va justificar perquè "infravalora significativament" el projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent.