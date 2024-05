El BBVA, entre tirar la tovallola o seguir licitant pel Sabadell

El BBVA està convençut de l’encaix estratègic del Sabadell en el seu grup, però després del rebuig del banc català a la seua oferta ara li queda decidir si desisteix d’un nou intent o continua apostant per aconseguir el seu objectiu, ja sigui de forma amistosa o fins i tot amb una opa hostil. La setmana passada el grup presidit per Carlos Torres va revelar que oferia gairebé 11.500 milions d’euros mitjançant un canvi d’accions per assumir el 100% del Banc Sabadell, un 30% més que el seu valor en borsa el dia abans que saltés la notícia. El BBVA es va revaloritzar ahir un 3,61%, de tal manera que va tornar a recuperar el nivell dels 10 euros per títol que havia perdut la setmana passada després d’anunciar una oferta pel Sabadell. L’entitat catalana, per la seua part, va cedir un 0,45%, malgrat que va mantenir els 1,8 euros per títol que va aconseguir la setmana passada pel mateix motiu. L’acció del Sabadell en cap moment ha superat els últims dies el preu plantejat per BBVA, de forma que els analistes creuen que el mercat interpreta que el banc català no valdria en aquests moments més diners.

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va celebrar ahir el rebuig del Sabadell a la proposta de fusió amb BBVA. Pimec va insistir que amb la concentració bancària “qui surt perdent són les pimes”.