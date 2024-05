Les filials d'empreses de Lleida a l'estranger creixen un 6% des d'abans de la pandèmia

Imatge de l'acte ''ACCIO ON. Fem avui l'empresa del demà'' amb 120 empresaris a La Llotja de Lleida.Amado Forrolla.

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les comarques de Lleida compten amb 74 filials d'empreses a l'estranger (dades 2022, les darrers disponibles), un 6% més que l'any 2019, segons ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball. Ho ha anunciat aquest dimecres el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, en el marc de l'acte 'ACCIO ON. Fem avui l'empresa del demà' amb 120 empresaris a la Llotja de Lleida. Les empreses lleidatanes estan ubicades principalment a països com Estats Units, Portugal i Brasil, mentre que destaquen els sectors de l'alimentació, les infraestructures i la maquinària. El Govern preveu destinar enguany prop de 100 MEUR en ajuts al creixement d'empreses, un 4,5% més.

Segons Castellanos, Lleida compta amb un teixit industrial "sòlid i diversificat", que ha demostrat un "dinamisme" molt destacat en l'àmbit del sector exterior. En aquest sentit, Castellanos ha estacat que en un escenari d'un món molt fragmentat no només augmenten les exportacions sinó que moltes empreses lleidatanes han fet un pas més enllà establint-se físicament a l'estranger per ser prop dels seus clients i proveïdors.

En els darrers 10 anys, les exportacions de Lleida han crescut un 72% i han assolit gairebé els 3.000 milions d'euros al 2023, la xifra més alta de la sèrie històrica i de rècord per 9è any consecutiu.

L'acte ha servit per presentar els principals ajuts i serveis que l'agència posa a disposició de les empreses. Enguany es preveu destinar prop de 100 MEUR en ajuts al creixement de les empreses catalanes, un 4,5% més que l'any passat. Castellanos ha apuntat que aquest 2024 serà un any "complex", amb "disrupcions globals i una situació macroeconòmica" que pot impactar en la competitivitat de les empreses catalanes. En aquest context, ha assegurat que l'objectiu d'ACCIÓ i del Govern és "ser útils per a l'ecosistema empresarial" i acompanyar-lo en tot el procés de transformació cap a un model de negocia sostenible, digital, innovador i tecnològicament disruptiu.