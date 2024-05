Sorigué impulsa tres investigacions en hidrogen i renovables a la seua planta de biometà a Vallfogona de Balaguer

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup empresarial Sorigué ha impulsat tres investigacions en hidrogen i energies renovables en la planta de producció de biometà de Noguera Renovables, participada per Sorigué, Axpo i Torre Santamaría, a Vallfogona de Balaguer, a Lleida. Dos de les iniciatives estudien la generació d’hidrogen a partir de residus orgànics i plàstics –VAL2H2 i Despoliplast- i la tercera aborda la presència de renovables en granges per fomentar la descarbonització del sector primari, detalla Sorigué en un comunicat d’aquest dimecres.

L’empresa ha destacat la participació d’"entitats públiques i privades de l’àmbit nacional i internacional", entre els quals estan Indox Energy Systems, Eurecat, Institut d’Investigació de l’Energia de Catalunya (IREC), Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (Ciemat), Universitat Rovira i Virgili (URV), grup AMIC i Ampliacions mediambientals i Industrials de la catàlisi. El grup empresarial ha indicat que amb aquestes tres iniciatives "consolida la seua aposta per la innovació" en matèria de transició energètica i descarbonització.

Projecte VAL2H2

En el marc del projecte VAL2H2, Sorigué espera produir fins a un quilo per hora d’hidrogen a partir de "bioresidus de difícil valoració" –com les restes de poda, per exemple– i experimentar la seua transformació en electricitat. Preveu fer simulacions amb software i dissenyar prototips per avaluar les condicions a tota la cadena de valor de l’hidrogen, des de la seua producció i purificació fins el seu emmagatzemament, així com investigar possibles usos de subproductes obtinguts en sectors com l’agricultura.

Despoliplast

El projecte per revaloritzar plàstics no reciclables, Despoliplast, treballa per "validar en un entorn real" la tecnologia amb què s’obtenen combustibles dels residus de plàstics, i estudia la possibilitat de produir hidrogen a partir dels esmentats combustibles. Sorigué ha augurat que els resultats "seran determinants per crear un sistema a gran escala" amb què disminuir la quantitat de plàstics no reciclables a tancament de la iniciativa, el desembre de 2024.

Així mateix, Sorigué desenvoluparà una Planta Virtual d’Energia Agrícola (AVPP) i un Sistema de Suport de la Decisió (DSS) com part del seu projecte HarvRest perquè "les granges siguin climàticament neutres". D’una banda, recull dades de plantes de biometà a Espanya, Noruega, Dinamarca i Itàlia per modelitzar la producció de biogàs, i, per l’altre, avalua el potencial fertilitzant dels nutrients recuperats. Aquesta iniciativa està finançada per la Comissió Europea a través de programa 'Horizon Europe', està coordinat pel centre d’investigació tecnològic Circe i compta amb 14 socis col·laboradors.