El BBVA va alertar el Sabadell que no pot millorar l'oferta

El Banc Sabadell va fer pública ahir en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una carta que va enviar el diumenge 5 de maig el president del BBVA, Carlos Torres, al seu homòleg del Banc Sabadell, Josep Oliu, informant-lo que no hi havia “espai” per millorar “en termes econòmics” l’oferta de fusió.

“T’escric en seguiment del correu que t’enviava dimarts passat en què t’adjuntava la nostra proposta amb els termes per a una fusió. Entenc que l’esteu avaluant exhaustivament per donar-nos resposta, i en aquest sentit considero que és molt important que el teu consell d’administració conegui que el BBVA no té cap espai per millorar els seus termes econòmics”, deia el text enviat per Torres.L’entitat catalana va fer públic el contingut íntegre de la carta enviada per Torres a Oliu, en la qual insistia que en la seua proposta s’havia “esgotat tot l’espai” que hi havia disponible i que no es podia oferir una prima més alta, recordant que la seua capitalització borsària ja s’havia vist minvada en 6.000 milions d’euros.El president del BBVA traslladava al seu homòleg del Sabadell que l’equació de canvi proposada per a la fusió (4,83 accions de Sabadell per cada títol de BBVA, equivalents a 2,26 euros per acció en el moment de realitzar l’oferta) suposava “una important prima” del 30% davant dels preus del dia 29 d’abril.Tan sols un dia després d’aquesta carta, dilluns passat, el Banc Sabadell va rebutjar l’oferta que el BBVA havia formulat per fusionar ambdós entitats al considerar que generarà més valor en solitari.

Sabadell es va anotar ahir la seua pitjor caiguda, del 4,33%, i les accions de BBVA van pujar un 0,93%

Ahir, Oliu va defensar davant de la seua plantilla que l’entitat és actualment un banc “fort i amb futur”, després que hagi rebutjat l’oferta de fusió. En un vídeo remès als treballadors, Oliu insisteix que el consell d’administració de Sabadell ha rebutjat l’oferta perquè “no era satisfactòria” per als interessos de la seua entitat ni per als seus accionistes.