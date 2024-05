Acord comercial de la firma ICG amb Holanda

L’empresa lleidatana CST (Centre de Serveis Tecnològics SL), fabricant dels innovadors equips de gestió d’efectiu CashDro, els punts de venda desatesos T-Quiosk i els equips de venda autònoma SelfQuiosk, que pertany al Grup ICG, ha oficialitzat una nova aliança a Holanda de la mà d’ESME Grup, un mercat estratègic i en expansió per a la companyia. CST, que va experimentar un creixement del quaranta per cent en les vendes del passat 2023 respecte a l’any anterior, compta ja amb 17 concessions internacionals en països com França, Alemanya, Singapur o el Brasil. L’acord es va firmar a la seu central de CashDro a Torrefarrera.