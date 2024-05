El BBVA llança contra el Sabadell una opa hostil que rebutgen governs i empresaris

El BBVA es va llançar ahir pel Sabadell amb una oferta pública d’adquisició d’accions (opa) hostil després que el banc català rebutgés l’amistosa inicial, una reacció que va ser censurada tant pel Govern central, que amenaça de vetar la fusió, com per la Generalitat i el gruix de les patronals. El banc presidit per Carlos Torres Vila va sorprendre els mercats amb una opa no pactada sobre tot el capital de Banc Sabadell, amb un canvi de 4,83 accions del Sabadell per una del BBVA que valora l’entitat en 11.530 milions d’euros. També manté el seu compromís que hi hagi una doble seu operativa i que la marca es mantingui en alguns territoris.

L’operació, que està condicionada que sigui acceptada pel 50% del dispers accionariat del Sabadell, va ser rebutjada per l’entitat presidida per Josep Oliu, que assegura que infravalora “significativament” el banc, la capitalització borsària del qual s’acosta als 10.000 milions, així com la seua capacitat de créixer en solitari. La borsa espanyola va reaccionar a aquest moviment, on el BBVA es va deixar un 6,71% i el Sabadell va repuntar un 3,17 per cent. A última hora de la nit, el Sabadell va acusar el BBVA de vulnerar el règim de les opes i d’oferir “dades incompletes que poden afectar el mercat”. L’entitat ha traslladat el fet a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) perquè el mercat “compti amb informació completa i transparent i es garanteixi un procés ordenat i correcte”.

Les patronals catalanes denuncien que les més perjudicades per la fusió serien les pimes

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va expressar el seu rebuig a l’opa tant en la seua “forma” com “en el fons”, pels “efectes lesius” que pot tenir. En aquest sentit, va recordar que és el Govern central qui té “l’última paraula” a l’hora d’autoritzar una operació que a banda de comptar amb el vistiplau dels accionistes del BBVA i més de la meitat del capital del Sabadell, ha de rebre l’autorització de la CNMV i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). El ministre va enumerar diversos arguments per oposar-s’hi, com els costos en ocupació i d’activitat, el pas enrere que seria en l’agenda d’inclusió financera o l’augment que suposaria en la concentració bancària, que situaria Espanya en el segon lloc d’Europa en aquest àmbit. En contra es va posicionar també la consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, que ja va rebutjar la proposta de fusió amistosa, i que va sol·licitar a la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de competència, Margrethe Vestager, i a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que evitin que tiri endavant l’opa.

Foment del Treball va advertir que si es materialitzés la fusió “les grans perdedores” serien les pimes catalanes. Va assenyalar que la “desaparició” del banc català deixarà moltes pimes “òrfenes de finançament”. I és que el Sabadell és molt fort en el negoci de pimes, mentre que el BBVA destaca en el de particulars i empreses. Pimec va alertar que les petites i mitjanes empreses veurien com se’ls “dificultaria” l’accés a finançament. El seu president, Antoni Cañete, va defensar que aquest tipus d’operacions són “lesives per al conjunt del sistema financer” perquè suposen un increment de concentració bancària. El president de la CEOE, Antonio Garamendi, tanmateix, va afirmar que les empreses “són lliures d’actuar, de participar i de fer ofertes o no”.

Dos bancs que ocupen a Lleida 350 persones

L’entitat resultant d’una eventual fusió entre el BBVA i el Sabadell suposaria la creació d’un gegant financer amb 986.924 milions d’euros en actius, cosa que el col·locaria en segona posició a Espanya després de CaixaBank, que comptaria amb gairebé 135.500 empleats i una xarxa de 7.115 oficines. A més, seria el tercer banc d’Europa, després de BNP Paribas i el Santander. Per això, va apuntar el president del BBVA, Carlos Torres, aquest procés implicarà retallades d’ocupació. “Efectivament, com a part dels processos d’integració, hi pot haver a curt termini algunes sortides de persones. Tenim molta experiència a fer-ho, ho fem sempre amb mesures no traumàtiques”, va asseverar el banquer. Actualment, el BBVA explica a Lleida amb una plantilla formada per 217 persones i una xarxa de 34 oficines bancàries. Per la seua part, el Banc Sabadell ocupa a la província 139 persones i compta amb 22 oficines, segons les dades facilitades per UGT.La possible destrucció dels llocs de treball i el tancament d’oficines en zones sense presència d’altres entitats, són alguns dels principals factors que preocupen el Govern central, la Generalitat i també els sindicats de cara a una eventual fusió dels dos bancs.