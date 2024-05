bonÀrea invertirà aquest any 110 milions i el dividend creix fins als 24 euros per acció

bonÀrea Corporació té previst invertir 110 milions d’euros aquest any. Així ho va explicar ahir la companyia després de la celebració de la junta general d’accionistes, que va aprovar els comptes i l’informe de gestió del 2023 que van presentar el president, Jaume Alsina, i el conseller delegat, Ramon Alsina. En línia amb l’increment del 17% en els beneficis del grup en l’últim exercici, fins als 81,30 milions, la junta va acordar un dividend de 24 euros per acció, un 14,3% més que l’any anterior. Una part del dividend (10 € per acció) va ser abonada al gener, i la resta (14 € per acció) es pagarà després de la junta general. La remuneració que rebran els 4.100 accionistes suma 20,7 milions, un 25% del resultat net. Els accionistes poden acollir-se al sistema de retribució “Dividend/Acció”, que els permet optar entre el cobrament en efectiu del dividend o rebre noves accions mitjançant operacions d’ampliació de capital.

Jaume Alsina va remarcar que “gràcies a la nostra estratègia continuem demostrant un any més la solidesa de la companyia, que ens permet crear valor i dinamitzar l’activitat econòmica generant oportunitats en l’entorn”. Ramon Alsina, per la seua banda, va destacar que “el passat lustre vam aconseguir superar una inversió acumulada de 600 milions, xifra rècord en la nostra història”.Dels 110 milions d’euros previstos d’inversió, 35,5 es destinaran a comprar nous locals i la seua adequació, per complir el pla d’obertura de 23 nous supermercats bonÀrea, així com el trasllat i ampliació de catorze de ja existents. Consolidarà així la “presència estratègica a Catalunya i Aragó, i enfortirà l’activitat en regions del nord, com Navarra o La Rioja”. La marca bonÀrea creixerà amb trenta noves referències.El nou centre alimentari d’Épila absorbirà trenta milions per iniciar les obres de les futures naus de líquids i de petfood (aliments per a animals de companyia), així com les instal·lacions, estructures i maquinària per a la nau logística en primera fase de shuttles (llançadores). A finals del 2023, ja s’havien invertit 200 milions en aquesta construcció l’objectiu de la qual és tancar el cicle productiu complet també a Aragó. Uns altres 20 milions es destinaran al centre carni de Guissona i la plataforma logística de Gavà per a la compra, principalment, de terrenys, actualització de magatzems i posada en marxa de noves línies als escorxadors, així com per a l’actualització d’algunes línies de la fàbrica d’elaborats. Pel que fa a l’alimentació animal, les previsions de noves inversions se situen en els quatre milions, mentre que les activitats del departament d’enginyeria rebran 13,5 milions, pràcticament el doble que l’any anterior (7 milions), destacant com a principal projecte l’obertura de cinc noves gasolineres bonÀrea.

A més, es continuarà treballant i ampliant l’abast a nous productes del projecte de traçabilitat-QR que ofereix informació als consumidors sobre l’origen i el procés d’elaboració específic de cada producte bonÀrea. A més a més, destinarà els set milions restants a finançar projectes addicionals.