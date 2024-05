Les glaçades tardanes afecten el 100% de la producció de poma de muntanya

detail.info.publicated ACN Sant Llorenç de Morunys detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els productors de poma de muntanya del Pirineu i Prepirineu s'enfronten a la pitjor collita de la seva història. La raó: 10 dies de glaçades quan l'arbre ja havia florit. "Algunes de fortes, amb moltes hores de fred i fins a 4 graus negatius i d'altres de més suaus. Però, en definitiva, 10 dies de gel. I amb això no ens hi havíem trobat mai", lamenta Josep Pintó, president de la cooperativa Biolord, que compta amb 12 socis productors de les comarques del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Solsonès, Berguedà i Cerdanya. El problema, diu, són les altes temperatures d'aquest hivern. "Hem estat a 25 graus al gener i això no és normal. Llavors el que passa és que els arbres avancen molt la floració", explica.

Fa 10 anys de la primera collita comercial de poma de muntanya del Pirineu. I en aquest temps han tingut temporades bones i d'altres de pitjors, però mai abans s'havien trobat amb un escenari com el que preveuen aquesta tardor. Els productors donen la temporada per perduda al 100%.