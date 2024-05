La poma de muntanya, sense collita per les gelades

Els productors de poma de muntanya del Pirineu i el Prepirineu s’enfronten a la pitjor collita de la seua història. Les altes temperatures d’aquest hivern, on s’han assolit fins i tot els 25 graus, van fer avançar la floració dels arbres i les gelades de les últimes setmanes d’abril i primeres de maig – que no són un fenomen estrany al Pirineu– han matat aquestes flors. “No ha estat una cosa puntual, han estat 10 dies de gelades, algunes de fortes, amb moltes hores de fred i fins a 4 graus negatius i altres de més suaus, però no ens havíem trobat mai que s’allarguessin tants dies”, va lamentar Josep Pintó, president de la cooperativa Biolord, que compta amb dotze socis productors de les comarques del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Solsonès, Berguedà i Cerdanya.

Fa deu anys de la primera collita comercial de poma de muntanya del Pirineu. I en aquest temps han tingut temporades bones i altres de pitjors, però mai abans s’havien trobat amb un escenari com el que preveuen aquesta tardor. Els productors donen la temporada per perduda al 100%. Davant d’aquest escenari, Pintó subratlla el que per a ell és una evidència, que “conrear en muntanya és una autèntica heroïcitat”. “Els factors són més severs que al pla: els vents són més forts, les tempestes també ho són. Ens pedrega una mitjana de cinc vegades a l’any, la fauna salvatge també ens afecta moltíssim. Tot té un grau més d’afectació que al pla”, va afegir.Per tal de lluitar contra episodis de gelades com el d’aquest any, Pintó va assenyalar que la millor solució és implantar un sistema de reg per aspersió. El problema, assenyala, és que es necessita molt cabal d’aigua, quaranta litres per hectàrea i segon, i, a més, és car. Tot plegat fa que molts dels productors no puguin permetre’s implantar-ho.