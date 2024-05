Sufoquen incendis a l'Alt Urgell i el parc de la Mitjana a Lleida

Els Bombers de la Generalitat van treballar dissabte a la nit en un incendi de vegetació a la C-14 a Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell. El foc va afectar els marges de dos camps de cultiu i fins al lloc es va desplaçar una dotació dels bombers que van controlar les flames en poc més d’una hora.

D’altra banda, ahir al migdia els Bombers van rebre l’avís d’un petit incendi al Parc de la Mitjana de Lleida. Fins al lloc es van desplaçar dos dotacions. El foc va afectar un sol arbre de molta altura, i no es va estendre per la resta de vegetació del parc. Així mateix, els bombers van treballar fins mitja tarda per refrescar l’entorn de l’arbre cremat.