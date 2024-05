El Govern destina 13 milions d’euros a fomentar l'autoocupació de joves

El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departament d’Empresa i Treball, obre una nova convocatòria de l’ajut per fomentar l’autoocupació de joves, amb un pressupost de 13 milions d’euros que està cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.

El programa preveu una subvenció de 15.876 euros per a joves d’entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes i la mantinguin durant un mínim de 18 mesos ininterromputs. Amb aquesta mesura, s’ajuda les persones joves a posar en marxa un projecte professional, tot garantint-los un ingrés mínim a l’inici de la seva activitat econòmica.

Com l’any passat, s’han reservat 500.000 euros del pressupost per a persones joves amb domicili fiscal a micropobles, és a dir, a algun dels 337 municipis de menys de 500 habitants que hi ha actualment al nostre país. D’aquesta manera, el Departament vol ajudar a combatre el despoblament de les zones rurals i evitar que moltes persones joves es vegin obligades a marxar per trobar feina.

Les sol·licituds de l’ajut es poden presentar a partir d’avui i fins al dia 15 de juliol a les 14 hores, només a través d’un d’aquests dos canals: canalempresa.gencat.cat ó tramits.gencat.cat.