La superfície agrària ecològica a Catalunya bat un nou rècord el 2023 i supera les 283.000 ha, un 4% més que el 2022

La producció agrària ecològica a Catalunya segueix la tendència a l'alça i el darrer any ha batut nous rècords pel que fa a les hectàrees (ha) dedicades, que ha arribat a les 283.891, i al número d'operadors, que s'ha situat als 5.333. Aquestes xifres suposen un creixement d'un 4% i d'un 6%, respectivament, respecte el 2022. Així ho mostra l'informe sobre la producció ecològica que el Departament d'Acció Climàtica ha presentat en una finca de Penelles (Noguera). El cultiu ecològic majoritari és la vinya, amb més de 32.000 ha, superfície que representa el 51,2% del total de ceps del país. La producció ecològica també ha assolit un nou rècord ple que fa a facturació, amb 1.294 MEUR en el darrer exercici del 2022, un 9% més que en l'anterior.

Durant l'any passat, els operadors ecològics s'han incrementat en un 6%, i ja són 5.333 els inscrits al CCPA. A la darrera dècada, aquest nombre ha crescut un 115,91%.

Pel que fa a les més de 283.000 hectàrees dedicades a la producció ecològica, dues de cada tres, en concret 177.034 ha, corresponen a prats i pastures permanents, mentre que les terres de conreus ocupen 76.569 ha, i les 30.288 ha restants són zona boscosa.

La superfície agrícola útil, que no comptabilitza la boscosa, creix un 4,6% el 2023 fins a situar-se a les 253.604 hectàrees. Això representa un 22,5% del total. "Aquesta xifra ens apropa a la fita del 25% del 2030 que preveu Europa", ha assenyalat la directora d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, a la presentació de l'informe en una finca de Penelles de l'empresa de Bellpuig Pomona Fruits.

L'agricultura ecològica ja representa el 9,3% del total de la superfície conreada a Catalunya. Sobre els cultius, destaca el de la vinya, que ha crescut un 11,2% i ja compta amb 32.353 hectàrees. El sector dels cítrics també ha tingut un augment important d'un 23% fins arribar a les 352 ha.

Pel que fa a la ramaderia ecològica, l'any 2023 ha tancat amb 1.135 explotacions ramaderes inscrites al Consell Català de la Producció Agrària (CCPAE), el que es tradueix amb un augment del 3,56%, respecte l'any anterior. La darrera dècada, el sector ramader ecològic s'ha incrementat en un 70,16%. El subsector ramader majoritari és el vaquí de carn, que el 2023 ha crescut un 5,23%.

En l'àmbit de l'agroindústria ecològica transformadora i comercialitzadora, el darrer exercici ha finalitzat amb un total de 2.886 activitats agroalimentàries ecològiques registrades al Consell, amb un creixement del 3,43%. La darrera dècada, aquesta indústria agroalimentària ha crescut un 222,75%.

Prop de 1.300 milions d'euros de facturació

Pel que fa a la facturació, El creixement l'any 2022, la darrera dada disponible, va ser d'un 8,74% i va arribar a la xifra rècord de 1.294 milions d'euros. La darrera dècada, el volum de facturacions bio s'ha multiplicat per set.

En relació amb el destí de les vendes dels productes elaborats en ecològic, el 41% es queda a Catalunya i un 26% es distribueix a la resta d’Espanya. Un 17% té com a destí els altres països de la Unió Europea, el mercat comunitari. Per últim, el 16% estant s'exporta a tercers països, que, tot i no ser el destí majoritari, l'exportació el 2023 hi ha crescut un 67,59%. El país al qual Catalunya exporta més aliments ecològics són els Estats Units, majoritàriament vins, caves i olis.